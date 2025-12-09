Rechercher sur Puissance Nintendo
Dragon Quest VII Reimagined A paraître sur Switch 2 le 05/02/2026
News Dragon Quest VII Reimagined (Switch 2)

[ND] Dragon Quest VII revient sur Switch en 2026 dans une nouvelle édition

Dragon Quest VII Reimagined a été annoncé sur Switch & Switch 2 dans une nouvelle édition revue de fond en comble.

News
Il n'aura pas fallu attendre trop longtemps pour qu'un nouveau remake d'un jeu Dragon Quest ne soit annoncé. Après Dragon Quest III et alors que Dragon Quest I & II n'arriveront que d'ici quelques jours sur les consoles Nintendo Switch, Square-Enix a profité du Nintendo Direct pour présenter le prochain jeu Dragon Quest VII a avoir le droit à une version revue.

C'est donc Dragon Quest VII Reimagined qui a été annoncé. Au programme, l'histoire de Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde dans une style visuel totalement revu et inédit pour la franchise de jeux de rôle.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :
DRAGON QUEST VII Reimagined - Sortie le 5 février ! (Nintendo Switch 2/Nintendo Switch)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Le jeu reprendra l'histoire du titre original mais dans une version remise au goût du jour avec notamment de nouveaux modèles en 3D et des couleurs plus chaleureuses. Le style diorama qui fait le charmes des derniers jeux Square-Enix est de retour.

Square-Enix a précisé que le scénario du jeu avait été revu dans sa narraiton pour être à la fois plus fluide et plus clair. Le système de combat a également été optimisé.

Voici des premières images du jeu :
Galerie images


Cela sera t-il suffisant pour faire patienter les fans jusqu'aux nouvelles informations sur Dragon Quest XII, annoncé en 2021 ? Pas sûr !

Dragon Quest VII Reimagined est d'ores et déjà prévu pour une sortie le 5 février, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 !
