[ND] Légendes Pokémon : Z-A dévoile de nouvelles Méga-Évolutions et son contenu additionnel

Légendes Pokémon : Z-A - Tant de Méga-Évolutions ! (Nintendo Switch 2/Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Légendes Pokémon : Z-A - Méga-Dimension - Bande-annonce Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 16 octobre prochain, les fans Pokémon pourront arrêter de retenir leur souffle : Légendes Pokémon : Z-A, seule sortie d'un jeu Pokémon prévue en 2025 arrivera enfin sur Nintendo Switch et Switch 2. Au programme du jeu, un retour à Illumis, ville phare de Pokémon X et Y dans une aventure inédite où apparaitront tout un tas de nouveaux personnages mais surtout de nouvelles Méga-Évolutions !Nintendo et The Pokémon Company ont profité du Nintendo Direct de ce vendredi pour dévoiler de nouvelles Méga-Évolutions, à commencer par Méga-Blindépique, Méga-Goupelin et Méga-Amphinobi !Découvrez les dans la bande-annonce ci-dessous :La Méga-Gemme de ces trois Pokémon sera distribuée en récompense des 3 premières saisons du Club de Combat Z-A. Il faudra donc y mettre du votre our les obtenir !Ce n'est pas la seule annonce concernant Légendes Pokémon : Z-A qui a été faite aujourd'hui puisque Nintendo n'a pas perdu de temps et a d'ores et déjà annoncé le DLC à venir dès 2026 dans le jeu. Intitulé "Méga-Dimension", ce contenu additionnel payant verra débouler le Pokémon Hoopa qui transformera la ville d'Illumis pour faire apparaitre de nouvelles Méga-Évolutions, dont celles de Raichu avec Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y !Ce contenu supplémentaire nécessitera d'avoir fini le jeu principal. Il est vendu dès à présent sur l'eShop au prix de 29,99 euros. Il contient le scénario (qui sortira d'ici fin février 2026) et un lot de tenus "Holo X&Y".Légendes Pokémon : Z-A sortira le 16 octobre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.