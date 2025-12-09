Rechercher sur Puissance Nintendo
Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch
News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

[ND] Légendes Pokémon : Z-A dévoile de nouvelles Méga-Évolutions et son contenu additionnel

A quelques semaines de sa sortie, Légendes Pokémon : Z-A a profité du Nintendo Direct pour dévoilé de nouvelles informations clés sur du contenu à venir.

News
Le 16 octobre prochain, les fans Pokémon pourront arrêter de retenir leur souffle : Légendes Pokémon : Z-A, seule sortie d'un jeu Pokémon prévue en 2025 arrivera enfin sur Nintendo Switch et Switch 2. Au programme du jeu, un retour à Illumis, ville phare de Pokémon X et Y dans une aventure inédite où apparaitront tout un tas de nouveaux personnages mais surtout de nouvelles Méga-Évolutions !

Nintendo et The Pokémon Company ont profité du Nintendo Direct de ce vendredi pour dévoiler de nouvelles Méga-Évolutions, à commencer par Méga-Blindépique, Méga-Goupelin et Méga-Amphinobi !

Découvrez les dans la bande-annonce ci-dessous :
Légendes Pokémon : Z-A - Tant de Méga-Évolutions ! (Nintendo Switch 2/Nintendo Switch)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

La Méga-Gemme de ces trois Pokémon sera distribuée en récompense des 3 premières saisons du Club de Combat Z-A. Il faudra donc y mettre du votre our les obtenir !

Ce n'est pas la seule annonce concernant Légendes Pokémon : Z-A qui a été faite aujourd'hui puisque Nintendo n'a pas perdu de temps et a d'ores et déjà annoncé le DLC à venir dès 2026 dans le jeu. Intitulé "Méga-Dimension", ce contenu additionnel payant verra débouler le Pokémon Hoopa qui transformera la ville d'Illumis pour faire apparaitre de nouvelles Méga-Évolutions, dont celles de Raichu avec Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y !

Légendes Pokémon : Z-A - Méga-Dimension - Bande-annonce
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Ce contenu supplémentaire nécessitera d'avoir fini le jeu principal. Il est vendu dès à présent sur l'eShop au prix de 29,99 euros. Il contient le scénario (qui sortira d'ici fin février 2026) et un lot de tenus "Holo X&Y".

Légendes Pokémon : Z-A sortira le 16 octobre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
