[ND] Légendes Pokémon : Z-A dévoile de nouvelles Méga-Évolutions et son contenu additionnel
A quelques semaines de sa sortie, Légendes Pokémon : Z-A a profité du Nintendo Direct pour dévoilé de nouvelles informations clés sur du contenu à venir.News
Nintendo et The Pokémon Company ont profité du Nintendo Direct de ce vendredi pour dévoiler de nouvelles Méga-Évolutions, à commencer par Méga-Blindépique, Méga-Goupelin et Méga-Amphinobi !
Découvrez les dans la bande-annonce ci-dessous :
La Méga-Gemme de ces trois Pokémon sera distribuée en récompense des 3 premières saisons du Club de Combat Z-A. Il faudra donc y mettre du votre our les obtenir !
Ce n'est pas la seule annonce concernant Légendes Pokémon : Z-A qui a été faite aujourd'hui puisque Nintendo n'a pas perdu de temps et a d'ores et déjà annoncé le DLC à venir dès 2026 dans le jeu. Intitulé "Méga-Dimension", ce contenu additionnel payant verra débouler le Pokémon Hoopa qui transformera la ville d'Illumis pour faire apparaitre de nouvelles Méga-Évolutions, dont celles de Raichu avec Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y !
Légendes Pokémon : Z-A sortira le 16 octobre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
