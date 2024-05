Test de Little kitty big city : à hauteur de chat

Féline exploration

Une ville chat-vament remplie

Chat va bien !

Car la carte n’est pas affichée à l’écran et ne fait partie que des pages du menu (accessible avec +). La carte, dessinée, se met à jour en fonction de votre exploration… Ou intégralement lorsque vous aurez rejoint l’appartement de votre maîtresse. Le jeu vous fait alors comprendre que ce n’est que le commencement : voilà ce que vous avez raté, c’est indiqué sur la carte, libre à toi d’aller tout explorer, récupérer les chapeaux manquants, les qui-brillent et de faire les défis. Ces derniers s’affichent au fur et à mesure : ce n’est que parce que vous avez été faire la sieste ici que vous savez qu’il y a sept spots pour dormir et qu’il faut tous les trouver, etc.

Le principe de Little Kitty Big City est simple : vous faire explorer, à hauteur de chat, une ville avec ses mystères, ses habitants et ses quêtes. L’histoire est très sommaire, mais elle se suffit à elle-même : un chat est tombé d’une fenêtre. Il n’avait jamais quitté l’appartement de sa maîtresse. Maintenant, il doit trouver comment remonter et surtout, explorer cette ville complètement nouvelle. Sur son chemin, il va rencontrer un corbeau, d’autres chats, des canetons et d’autres animaux qui vont l’aider ou lui demander de l’aide.Little Kitty Big City est un jeu bienveillant. Vous y incarnez Minou, ce chat noir absolument adorable qui ne connait pas les codes de la rue et qui va les apprendre, petit à petit au fil de ses rencontres. Des quêtes, des objectifs, des chapeaux tout mignon à récupérer, il y a largement de quoi faire et vous occuper quelques heures. On comptera globalement une dizaine d’heures pour en venir à bout à 100%, un peu moins si votre objectif se limite à rentrer à la maison.Car des activités, il y en a un paquet dans Little Kitty Big City. Vous pouvez chasser les oiseaux en vous aplatissant avec L. Il faut cependant trouver le mélange entre la lenteur du déplacement et la rapidité d’exécution, afin de voir “B - Bondir” s’afficher à l’écran. Avec le bouton B maintenu, vous allez déterminer la longueur de votre saut (ce qui vous sert à d’autres moments d’ailleurs), écraser le petit oiseau pour récupérer une plume avant de le laisser s’envoler de nouveau.Les autres mécaniques du jeu sont assez simples à prendre en main. Un appui court sur B permet de sauter quand un appui long permet de calibrer plus finement son saut (longueur, position). Y vous permet de prendre dans votre gueule les objets qui trainent (les canettes vides, par exemple, pour les amener à la poubelle, les recycler et récupérer des qui-brille), mais aussi d’effectuer différentes actions affichées à l’écran (se frotter aux jambes des passants par exemple). En maintenant R, vous courez et vous pouvez aussi foncer sur un objet/bouton pour vous fracasser dessus et le faire bouger/l’actionner. X reste la touche essentielle puisqu’elle permet de… miauler. Absolument indispensable donc !Au-delà de ces mécaniques, vous pouvez donner des coups de patte avec ZR et ZL, de façon à faire tout tomber des étagères et des rebords. Rapidement, le jeu vous explique différents éléments : les chapeaux que vous obtenez permettent de customiser Minou ; vous pouvez vous glisser dans ce trou ; explorer cette poubelle ou ce carton… Le plus important, c’est d’éviter les flaques d’eau. Celles-ci vous repoussent et forment une barrière naturelle dans l’environnement, vous poussant à explorer différemment ou induisant une forme de progression.Malheureusement, et malgré une belle DA et un côté chill et bienveillant bienvenu, Little Kitty Big City souffre encore de quelques problèmes. La caméra a tendance à faire n’importe quoi, surtout dans les endroits étroits et même si vous pouvez la diriger vous-mêmes. Les bugs de collision sont nombreux surtout lorsque vous ratez un saut ou avez mal évalué la distance de celui-ci. Il nous est même arrivé de rester coincé en position de saut entre deux hit box. Même si ces soucis sont mineurs, certains, comme la caméra, peuvent poser problème notamment lors de certaines phases d’exploration. C’est dommage.Little Kitty Big City reste un titre tout doux. Un tanuki vous permettra d’utiliser le réseau des égouts contre une plume d’oiseau, sorte de téléporteur/réseau de voyage rapide dans toute la ville. Celle-ci, cependant, n’est pas si “big” que cela, malgré le nom du jeu. Si certains endroits nécessitent un peu d’imagination ou de dextérité (ou d’avoir mangé suffisamment de poisson pour grimper le plus loin possible), l’environnement est relativement peu vaste. Cela réduit le temps de jeu, certes, mais cela permet aussi de ne pas trop se perdre.