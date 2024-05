Test de Ready Steady Ship! : chargez !

Tout en carton

Sur mon tapis roulant

Chaud devant !

Heureusement, le jeu propose de passer outre certains niveaux. Un bouton d’urgence vous ouvre la zone suivante. Car chaque niveau est composé de plusieurs espaces. Vous devez terminer ces trois espaces, ces trois chargements, dans un temps imparti pour gagner un certain nombre d’étoiles. Le timer se situe en bas de l’écran. Un bouton d’urgence, donc, vous permet de passer outre une zone et d’aller à la suivante. Une façon de contourner la difficulté d’un niveau, si vous ne parvenez pas soit à comprendre la logique, soit à débloquer tel carton se situant hors de portée.

Mélange entre un puzzle game et un party-game, Ready Steady Ship! vous met dans la peau d’une personne travaillant en entrepôt. Votre mission : vous assurer que les tapis roulant fonctionnent bien et que les camions sont remplis des bons colis de la bonne couleur. Rien de sorcier ? En apparence seulement. Parce que la physique du jeu vient s’en mêler, que vos tapis roulants finissent par casser et qu’alors, tous vos colis sont éparpillés…Ready Steady Ship! s’inspire des autres titres du genre : Tools Up, Moving Up mais aussi un peu Overcooked. Il vous faut aller plus rapidement que le timer pour marquer le plus de points, anticiper les pannes et aller chercher les cartons disséminés un peu partout dans l’entrepôt. Plus vous avancez, plus vous avez de choses à gérer, avec notamment un chariot élévateur pour gérer des palettes de cartons.Bien que jouable seul ou en duo, le jeu a plutôt été pensé pour être fait à plusieurs, et cela s’en ressent dans plusieurs éléments. Dans le timer qui, seul, ne vous permet pas à chaque fois d’obtenir les trois étoiles. Dans les mécaniques de jeu, la nécessité d’actionner ou d’éteindre le tapis à des moments précis pour éviter l’encombrement par exemple.Rapidement, si vous avez joué à un des titres précédemment cités, vous allez vous rendre compte de l’inertie de votre personnage. Celui-ci traine les colis avec lui, mais peine à s’arrêter au bon endroit. Lancer un carton est possible en gardant une touche appuyée et en la relâchant au bon moment, mais il faudra compter avec l’inertie générale et le poids de votre objet pour parvenir à atteindre le bouton que vous voulez presser. De la même façon, les contrôles du chariot élévateur sont assez contre-intuitifs. Bien que le jeu propose une touche pour accélérer (ZR) et une pour la marche arrière (ZL), ce n’est pas réellement comme ça que ça fonctionne.Le chariot est en effet une énigme à lui tout seul. Vous avez plusieurs “vitesses” qui s’actionnent quand vous appuyez sur ZR. Pas besoin de rester appuyé sur la touche. Cependant, presserla marche arrière ne vous fera pas reculer. Cela aura pour effet de diminuer votre vitesse. Puis de vous arrêter en appuyant une nouvelle fois. Puis enfin de vous faire reculer. Et là aussi il y a plusieurs “vitesses” de recul. Ce fonctionnement aura pour conséquence de vous pousser par moment à la collision, ne pouvant totalement vous empêcher de vous arrêter au bon moment.Bien entendu, ce n’est pas tout. Vous allez pouvoir attraper les colis et les machines pour les déplacer. Devoir refaire un tapis roulant allant dans le bon sens pour parvenir à remplir les camions. Jouer avec les embranchements pour gérer les cargaisons et leurs couleurs (chaque camion transporte une couleur de colis). La difficulté est progressive : d’abord une couleur, puis deux, puis trois. Puis le jeu introduit une nouvelle mécanique de jeu, que ce soit le chariot élévateur ou la grue pour transporter vos colis. Et ainsi de suite, on vous laisse découvrir tout ça.Malgré sa filiation avec les autres jeux du genre, Ready Steady Ship! souffre d’un manque de maniabilité. Certes, l’inertie fait partie du jeu et du gameplay. Mais il devient cependant assez facile de se faire avoir par la 3D, la caméra n’étant pas amovible. Vous pensiez pouvoir passer ici ? L’espace n’est pas si grand et vous vous retrouvez coincé.