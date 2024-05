Test de Reigns Beyond : Vers l’infini et au-delà ?

Reigns : par delà l’espace et le temps

Petit retour sur le gameplay

Exploration spatiale

Nettement moins punitif que les précédents opus, Reigns Beyond vous met dans la peau d’un clone (ce qui permet de justifier vos morts et vos retours à la vie fréquents). Une explication un peu facile, qui ajoute quelques incohérences par moment, mais qui donne à ce jeu une dynamique légèrement différente des précédents.

Après Three Kingdoms (+lien), un nouveau jeu Reigns débarque. Le principe du jeu est toujours le même : on swipe à droite ou à gauche pour prendre nos décisions et ainsi avancer dans l’espace infini.L’histoire de cet opus est simple en apparence. Vous vous éveillez dans un vaisseau en perdition. A moitié conscient, vous parvenez, avec l’IA de bord, à vous poser sur une planète. Là, vous faites la connaissance (ou plutôt vous vous écrasez sur la scène) d’un groupe de rock galactique. Par un concours de circonstance, ils deviennent votre nouvel équipage. C’est parti pour une nouvelle aventure galactique ! Car vos nouveaux compagnons, comme votre navire, cachent de nombreux secrets.Si vous n’êtes pas initié aux mécaniques de la série Reigns, faisons un petit point sur ce qui est commun à l’ensemble des jeux.Votre écran est à la verticale, façon écran de téléphone. Vous swippez à droite ou à gauche pour prendre vos décisions, mais devez toujours garder à l’esprit que vous avez quatre paramètres en haut de l’écran à surveiller. S’ils sont communs à tous les opus, leur signification varie parfois légèrement. Ici, c’est l’énergie du vaisseau, son oxygène, le paramètre humain (équipage, relations sociales, invités à bord) et le bouclier.A partir de là, chaque opus possède des spécificités. Ici, c’est la musique. Votre nouvel équipage est un super groupe : vous allez trouver des guitares lors de vos explorations et avez accès à un mini-jeu consistant à récupérer des cœurs sur une piste musicale. Celle-ci varie en fonction de l’instrument équipé. Cela va vous permettre de récupérer de l’argent ou de la réputation en fonction de la planète sur laquelle vous vous trouvez.Cet opus de Reigns est légèrement différent des autres. En effet, vous allez pouvoir explorer l’espace et les planètes sur votre chemin, mais aussi votre propre vaisseau. Cela se manifeste par l’ajout de sous-menus supplémentaires. En bas de l’écran pour les planètes, vous avez des lieux à cliquer pour aller au magasin, au bar ou sur scène ; ou encore dans votre vaisseau pour aller discuter avec l’équipage ou les invités.