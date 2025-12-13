Rechercher sur Puissance Nintendo
Switch 2 : la pénurie de RAM pourrait entraîner une hausse du prix de la console

La flambée mondiale des prix de la mémoire vive et du stockage, tirée par les besoins en infrastructures pour l'IA, met Nintendo sous pression et rend une hausse du prix de la Switch 2 de plus en plus probable.

Nintendo pourrait être amené à imposer une hausse le prix de la Switch 2. En cause, une augmentation substantielle du coût de la mémoire vive, un composant central de la console, dans un contexte de pénurie mondiale liée à l'explosion de la demande en intelligence artificielle. Plusieurs analyses économiques estiment désormais qu'un ajustement tarifaire devient difficile à éviter, et cette situation a causé quelques tumultes en Bourse autour de l'action Nintendo.

D'après des informations relayées par Bloomberg et reprises par plusieurs médias spécialisés, les modules de 12 Go de RAM utilisés dans la Switch 2 coûtent environ 41% plus cher sur le trimestre en cours. À cela s'ajoute une hausse du prix de la mémoire NAND, utilisée pour le stockage interne, évaluée à environ 8 % sur la même période. Ces deux éléments pèsent directement sur le coût de fabrication de chaque console.

Des marges sous pression pour Nintendo

Cette situation inquiète les marchés financiers. La presse économique asiatique relève que l'action Nintendo a perdu l'équivalent de près de 12 milliards d'euros de valorisation boursière en décembre, la baisse s'est poursuivie sur plusieurs séances consécutives comme en témoigne ce graphique tiré de Google Finance. Les investisseurs redoutent une érosion des marges, alors que la mémoire représenterait entre 21 et 23 % du coût matériel total de la Switch 2 à l'horizon 2026. L'action s'est finalement un peu relevée vendredi, d'autres investisseurs estimant pour le coup que l'action Nintendo devenait soudain une bonne opportunité après 5 jours de baisse.
La hausse du prix de la NAND limite également la capacité de Nintendo à envisager d'augmenter le stockage interne de la console sans alourdir encore son prix de revient. Ce point est d'autant plus sensible que la Switch 2 propose un espace interne encore un peu limité, alors que les jeux tiers occupent toujours plus de place. On n'a donc pas fini de compenser cette situation en achetant des cartes mémoire microSD Express pour stocker nos jeux !

Le stockage externe : nouveau coût caché pour les joueurs

Mauvaise nouvelle : les cartes SD Express compatibles avec la Switch 2 sont elles aussi touchées par la hausse des prix de la mémoire. Certains modèles de 256 Go sont déjà affichés autour de 75 euros, il faut donc guetter les bonnes affaires tant que c'est encore possible pendant les Fêtes (exemple : cette carte Lexar de 256Go actuellement à 56,99€ sur Amazon). Un analyste, Pelham Smithers, estime que ces cartes deviendront indispensables pour une grande partie des joueurs, ce qui revient à augmenter indirectement le prix de base de votre équipement, notamment les productions de grands éditeurs tiers.
Même sans hausse immédiate du prix facial de la console, une partie du surcoût lié à la crise de la mémoire est donc déjà répercutée sur les consommateurs, via les accessoires de stockage nécessaires pour profiter pleinement du catalogue.

Une pénurie mondiale tirée par l'IA

Cette situation dépasse largement le cas de Nintendo. Depuis la fin de l'année 2025, le marché de la mémoire traverse une pénurie majeure de DRAM et de NAND, alimentée par la demande massive des data centers et des serveurs dédiés à l'IA. Certains segments affichent des hausses de prix allant de 30 à 100%, avec des délais de livraison qui s'allongent.

Des fabricants de PC et de composants ont commencé à constituer des stocks pour sécuriser leur production, ce qui accentue encore la tension sur l'offre. Plusieurs producteurs de mémoire ont déjà annoncé des augmentations importantes de leurs tarifs, qui se répercutent sur les SSD, les cartes mémoire et les produits grand public.

Une crise de la mémoire annoncée de longue date

La pénurie actuelle de mémoire ne s’est pas déclenchée du jour au lendemain. Si les hausses spectaculaires de prix sont apparues au second semestre 2025, plusieurs signaux d’alerte avaient déjà été lancés l’année précédente. Après la grande pénurie de semi-conducteurs entre 2020 et 2023, le marché avait connu une phase de détente, marquée par des excès d’offre en DRAM courant 2023 et début 2024. Les prix étaient alors orientés à la baisse, forçant certains fabricants à réduire leur production.

Mais dès 2024, plusieurs analystes spécialisés ont commencé à évoquer un scénario de « DRAM crunch » potentiel, en anticipant une explosion de la demande liée aux applications d’intelligence artificielle. Leur prévision s’est confirmée dès l’été 2025 : la consommation massive de mémoire par les data centers et les serveurs IA a provoqué un basculement du marché. Au troisième trimestre, les spécialistes parlent déjà d’un marché « très tendu », et à l’automne, les termes de « pénurie » et de « bull market » DRAM s’imposent dans les analyses sectorielles.
Dans cette crise, les premiers touchés ont été les géants du cloud et de l’IA, gros consommateurs de HBM et de DRAM serveur pour alimenter leurs GPU et TPU. Pour satisfaire ces clients très rentables, les fabricants ont réalloué une partie de leurs capacités de production, ce qui a réduit l’approvisionnement pour les mémoires PC, smartphones et produits grand public. Les fabricants de PC comme Lenovo ou HP ont ensuite commencé à stocker massivement, aggravant les tensions sur l’offre. Le marché des consoles de jeu, à commencer par Nintendo donc, a ressenti l’impact un peu plus tard, mais de manière directe dès que les prix des DRAM et NAND ont commencé à grimper fortement.

La situation actuelle n’est donc pas un accident passager, mais bien le résultat d’un cycle mondial marqué par une demande exponentielle en mémoire, que l’industrie peine encore à satisfaire.

Une hausse de prix jugée de plus en plus probable

Pour de nombreux observateurs, la question n'est plus de savoir si le prix de la Switch 2 augmentera, mais quand. Certains médias spécialisés estiment que cette hausse est presque garantie, compte tenu du poids de la RAM dans le coût global de la console. La Switch 2 aurait déjà été lancée à un tarif plus élevé que la première Switch afin d'intégrer davantage de mémoire et d'absorber une partie de ces surcoûts.

Dans un modèle économique où les consoles sont traditionnellement vendues avec des marges réduites (tout en précisant que Nintendo a toujours fait en sorte de réaliser un profit sur chaque unité vendue contrairement à ses concurrents), la crise actuelle de la mémoire complique aussi toute perspective de baisse de prix en milieu de cycle.

Sources : Tom's Hardware, Nikkei Asia, Gizmodo
