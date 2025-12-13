News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Switch 2 : la pénurie de RAM pourrait entraîner une hausse du prix de la console
La flambée mondiale des prix de la mémoire vive et du stockage, tirée par les besoins en infrastructures pour l'IA, met Nintendo sous pression et rend une hausse du prix de la Switch 2 de plus en plus probable.News
Nintendo pourrait être amené à imposer une hausse le prix de la Switch 2. En cause, une augmentation substantielle du coût de la mémoire vive, un composant central de la console, dans un contexte de pénurie mondiale liée à l'explosion de la demande en intelligence artificielle. Plusieurs analyses économiques estiment désormais qu'un ajustement tarifaire devient difficile à éviter, et cette situation a causé quelques tumultes en Bourse autour de l'action Nintendo.
D'après des informations relayées par Bloomberg et reprises par plusieurs médias spécialisés, les modules de 12 Go de RAM utilisés dans la Switch 2 coûtent environ 41% plus cher sur le trimestre en cours. À cela s'ajoute une hausse du prix de la mémoire NAND, utilisée pour le stockage interne, évaluée à environ 8 % sur la même période. Ces deux éléments pèsent directement sur le coût de fabrication de chaque console.
Des fabricants de PC et de composants ont commencé à constituer des stocks pour sécuriser leur production, ce qui accentue encore la tension sur l'offre. Plusieurs producteurs de mémoire ont déjà annoncé des augmentations importantes de leurs tarifs, qui se répercutent sur les SSD, les cartes mémoire et les produits grand public.
Mais dès 2024, plusieurs analystes spécialisés ont commencé à évoquer un scénario de « DRAM crunch » potentiel, en anticipant une explosion de la demande liée aux applications d’intelligence artificielle. Leur prévision s’est confirmée dès l’été 2025 : la consommation massive de mémoire par les data centers et les serveurs IA a provoqué un basculement du marché. Au troisième trimestre, les spécialistes parlent déjà d’un marché « très tendu », et à l’automne, les termes de « pénurie » et de « bull market » DRAM s’imposent dans les analyses sectorielles.
La situation actuelle n’est donc pas un accident passager, mais bien le résultat d’un cycle mondial marqué par une demande exponentielle en mémoire, que l’industrie peine encore à satisfaire.
Dans un modèle économique où les consoles sont traditionnellement vendues avec des marges réduites (tout en précisant que Nintendo a toujours fait en sorte de réaliser un profit sur chaque unité vendue contrairement à ses concurrents), la crise actuelle de la mémoire complique aussi toute perspective de baisse de prix en milieu de cycle.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Tom's Hardware, Nikkei Asia, Gizmodo
Des marges sous pression pour NintendoCette situation inquiète les marchés financiers. La presse économique asiatique relève que l'action Nintendo a perdu l'équivalent de près de 12 milliards d'euros de valorisation boursière en décembre, la baisse s'est poursuivie sur plusieurs séances consécutives comme en témoigne ce graphique tiré de Google Finance. Les investisseurs redoutent une érosion des marges, alors que la mémoire représenterait entre 21 et 23 % du coût matériel total de la Switch 2 à l'horizon 2026. L'action s'est finalement un peu relevée vendredi, d'autres investisseurs estimant pour le coup que l'action Nintendo devenait soudain une bonne opportunité après 5 jours de baisse.
Le stockage externe : nouveau coût caché pour les joueursMauvaise nouvelle : les cartes SD Express compatibles avec la Switch 2 sont elles aussi touchées par la hausse des prix de la mémoire. Certains modèles de 256 Go sont déjà affichés autour de 75 euros, il faut donc guetter les bonnes affaires tant que c'est encore possible pendant les Fêtes (exemple : cette carte Lexar de 256Go actuellement à 56,99€ sur Amazon). Un analyste, Pelham Smithers, estime que ces cartes deviendront indispensables pour une grande partie des joueurs, ce qui revient à augmenter indirectement le prix de base de votre équipement, notamment les productions de grands éditeurs tiers.
Une pénurie mondiale tirée par l'IACette situation dépasse largement le cas de Nintendo. Depuis la fin de l'année 2025, le marché de la mémoire traverse une pénurie majeure de DRAM et de NAND, alimentée par la demande massive des data centers et des serveurs dédiés à l'IA. Certains segments affichent des hausses de prix allant de 30 à 100%, avec des délais de livraison qui s'allongent.
Une hausse de prix jugée de plus en plus probablePour de nombreux observateurs, la question n'est plus de savoir si le prix de la Switch 2 augmentera, mais quand. Certains médias spécialisés estiment que cette hausse est presque garantie, compte tenu du poids de la RAM dans le coût global de la console. La Switch 2 aurait déjà été lancée à un tarif plus élevé que la première Switch afin d'intégrer davantage de mémoire et d'absorber une partie de ces surcoûts.
Dans un modèle économique où les consoles sont traditionnellement vendues avec des marges réduites (tout en précisant que Nintendo a toujours fait en sorte de réaliser un profit sur chaque unité vendue contrairement à ses concurrents), la crise actuelle de la mémoire complique aussi toute perspective de baisse de prix en milieu de cycle.
