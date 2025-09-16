Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Super Mario Galaxy 2 débarque sur Nintendo Music

Prévu pour le 2 octobre sur Nintendo Switch, Super Mario Galaxy 2 est aussi de retour sur Nintendo Music.

News
La semaine dernière, à l’occasion de la diffusion d’un nouveau Nintendo Direct bien dense en contenu, nous avons pu découvrir que Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 serait de retour sur Nintendo Switch le 2 octobre pour célébrer les 40 ans de Super Mario Bros.

Au printemps prochain, Super Mario Galaxy Le Film fera également son arrivée dans les salles obscures et nous sommes déjà très impatients de le découvrir.

En attendant toutes ces belles réjouissances prévues tout au long des mois à venir pour l’anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo propose aujourd’hui de découvrir ou redécouvrir les musiques de la bande-son de Super Mario Galaxy 2 sorti il y a près de 15 ans sur Wii, sur Nintendo Music.
Au menu, 70 morceaux pour 2 heures et 9 minutes d’écoute avec des musiques emblématiques qui nous donnent encore plus envie de nous replonger dans le jeu dès sa sortie sur Nintendo Switch le 2 octobre.
