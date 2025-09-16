News
Super Mario Galaxy 2 débarque sur Nintendo Music
Prévu pour le 2 octobre sur Nintendo Switch, Super Mario Galaxy 2 est aussi de retour sur Nintendo Music.
La semaine dernière, à l’occasion de la diffusion d’un nouveau Nintendo Direct bien dense en contenu, nous avons pu découvrir que Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 serait de retour sur Nintendo Switch le 2 octobre pour célébrer les 40 ans de Super Mario Bros.
Au printemps prochain, Super Mario Galaxy Le Film fera également son arrivée dans les salles obscures et nous sommes déjà très impatients de le découvrir.
En attendant toutes ces belles réjouissances prévues tout au long des mois à venir pour l’anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo propose aujourd’hui de découvrir ou redécouvrir les musiques de la bande-son de Super Mario Galaxy 2 sorti il y a près de 15 ans sur Wii, sur Nintendo Music.
