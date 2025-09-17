Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Direct Fait l'actu depuis déc. 2011
News Nintendo Direct

Nintendo Direct : un pic d’audience record et une infographie pour tout récapituler

Le Direct du 12/09 a réuni plus de spectateurs que la keynote iPhone 17 et Nintendo publie une infographie listant tous les jeux. Voilà de quoi fanfaronner pour Nintendo quelques jours après un ND très attendu.

News
Le Nintendo Direct du 12 septembre a fait très fort côté audience : selon StreamCharts, le pic de spectateurs simultanés a atteint environ 2,9 millions sur les chaînes Nintendo, soit un peu plus que la présentation d’Apple dédiée à l’iPhone 17 (2,8 millions). Tout un symbole !Cette performance souligne la place qu'a pris la marque auprès du grand public… et marque aussi un joli coup d’éclat pour un show tenu à la veille des 40 ans de Super Mario Bros.

Une infographie officielle pour s’y retrouver

En début de semaine, Nintendo a partagé une grande infographie qui rassemble les jeux Switch et Switch 2 présentés pendant l’heure d’émission : Mario Tennis Fever, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Resident Evil Requiem, Metroid Prime 4: Beyond, et bien d’autres. Voir tout aligné donne une bonne idée de la cadence prévue dans les prochains mois.

L'infographie a été relayée sur les réseaux sociaux officiel de Nintendo à l'instar de ce message sur X :

Un Direct “grand public”… et toujours plus suivi

Ce succès d’audience s’inscrit dans une tendance lourde : en 2025, les émissions “Direct/Showcase” de Nintendo figurent parmi les plus regardées de l’année dans la tech et le jeu vidéo. Pour mémoire, le Switch 2 Showcase d’avril avait culminé à 6,3 millions de spectateurs simultanés, en tête des lives gaming de ces dernières années.

24 actualités sur PN pour tout savoir, jeu par jeu

Vous avez manqué une annonce ? On a tout couvert sur PN ! Commencez par le doublé “galactique” autour de Mario : Super Mario Galaxy Le Film et la compilation Galaxy 1 & 2. Côté first-party encore : Metroid Prime 4: Beyond, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Mario Tennis Fever, Mario Wonder – Switch 2 Edition + DLC, Yoshi and the Mysterious Book, Virtual Boy sur NSO + Pack additionnel

Côté éditeurs tiers : Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Dynasty Warriors: Origins, Fatal Frame II Remake, Dragon Quest VII Reimagined, Hades II, Stardew Valley – Switch 2 Edition, et notre salve de fin pour les trailers & dates.

Bref, au total, rien moins que 24 actus et un grand compte-rendu complet à retrouver dans notre rubrique actualités et publiées pendant la soirée pour ne rien rater… et de quoi remplir vos listes d’envies jusqu’en 2026.
Infographie de tous les jeux présentés durant le Nintendo Direct du 12 septembre 2025
Vous étiez devant le live ? Dites-nous ce que vous avez préféré et si l’infographie vous a aidé à planifier vos prochains achats. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Gamereactor, StreamCharts, GoNintendo, NintendoLife, NintendoSoup
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

mouradh
Metroid Prime 4 daté et Résident evil Requiem aussi, que je n'attendais pas.
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil