Nintendo Direct : un pic d’audience record et une infographie pour tout récapituler
Le Direct du 12/09 a réuni plus de spectateurs que la keynote iPhone 17 et Nintendo publie une infographie listant tous les jeux. Voilà de quoi fanfaronner pour Nintendo quelques jours après un ND très attendu.News
Une infographie officielle pour s’y retrouverEn début de semaine, Nintendo a partagé une grande infographie qui rassemble les jeux Switch et Switch 2 présentés pendant l’heure d’émission : Mario Tennis Fever, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Resident Evil Requiem, Metroid Prime 4: Beyond, et bien d’autres. Voir tout aligné donne une bonne idée de la cadence prévue dans les prochains mois.
L'infographie a été relayée sur les réseaux sociaux officiel de Nintendo à l'instar de ce message sur X :
Dites-nous, quels jeux du dernier #NintendoDirect attendez-vous le plus ? pic.twitter.com/TfPoJsVvQ5— Nintendo France (@NintendoFrance) September 15, 2025
Un Direct “grand public”… et toujours plus suiviCe succès d’audience s’inscrit dans une tendance lourde : en 2025, les émissions “Direct/Showcase” de Nintendo figurent parmi les plus regardées de l’année dans la tech et le jeu vidéo. Pour mémoire, le Switch 2 Showcase d’avril avait culminé à 6,3 millions de spectateurs simultanés, en tête des lives gaming de ces dernières années.
24 actualités sur PN pour tout savoir, jeu par jeuVous avez manqué une annonce ? On a tout couvert sur PN ! Commencez par le doublé “galactique” autour de Mario : Super Mario Galaxy Le Film et la compilation Galaxy 1 & 2. Côté first-party encore : Metroid Prime 4: Beyond, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Mario Tennis Fever, Mario Wonder – Switch 2 Edition + DLC, Yoshi and the Mysterious Book, Virtual Boy sur NSO + Pack additionnel…
Côté éditeurs tiers : Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Dynasty Warriors: Origins, Fatal Frame II Remake, Dragon Quest VII Reimagined, Hades II, Stardew Valley – Switch 2 Edition, et notre salve de fin pour les trailers & dates.
Bref, au total, rien moins que 24 actus et un grand compte-rendu complet à retrouver dans notre rubrique actualités et publiées pendant la soirée pour ne rien rater… et de quoi remplir vos listes d’envies jusqu’en 2026.
Sources : Gamereactor, StreamCharts, GoNintendo, NintendoLife, NintendoSoup
