[ND] Resident Evil Requiem s'annonce sur Switch 2 avec une sortie prévue le 27 février 2026

Capcom a profité du Nintendo Direct pour annoncer l’arrivée de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2. Le neuvième opus de la saga culte sortira le 27 février 2026, accompagné de deux autres épisodes phares : Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil Village.