[ND] Resident Evil Requiem s'annonce sur Switch 2 avec une sortie prévue le 27 février 2026
Capcom a profité du Nintendo Direct pour annoncer l’arrivée de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2. Le neuvième opus de la saga culte sortira le 27 février 2026, accompagné de deux autres épisodes phares : Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil Village.News
Retour à un Raccoon City dévastéPrésenté comme un retour aux sources du survival horror, Resident Evil Requiem replonge les joueurs dans un Raccoon City abandonné et en ruines. Le jeu promet une alternance libre entre vue à la première et à la troisième personne, mêlant exploration, enquêtes, gestion des ressources et affrontements cauchemardesques.
Une expérience complète dès le lancementLe 27 février marquera aussi l’arrivée sur Switch 2 de deux autres épisodes incontournables. Resident Evil 7 biohazard Gold Edition sera disponible avec tous ses DLC, dont le chapitre Not a Hero. Resident Evil Village Gold Edition débarquera lui aussi, intégrant l’extension Winters et le Trauma Pack.
Un triple lancement en somme, qui permettra aux joueurs Switch 2 de découvrir l’un des arcs narratifs les plus importants de la franchise, de la renaissance du survival horror moderne avec RE7 à la nouvelle ère introduite par Village, jusqu’à l’inédit Requiem.
Resident Evil Requiem est attendu simultanément sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Entièrement doublé en plusieurs langues, dont le français, il entend séduire autant les vétérans que les nouveaux venus dans la saga. C'est précisément le genre de nouvelle dont la Switch 2 avait besoin : la console sera-t-elle en mesure d'afficher des visuels convaincants par rapport à ses consoeurs ?
