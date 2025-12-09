[ND] Fire Emblem: Fortune’s Weave transporte la série à l’Antiquité
Nintendo a profité de son Direct pour dévoiler un tout nouvel épisode de la saga Fire Emblem. Baptisé Fire Emblem: Fortune’s Weave, le jeu sortira en 2026 sur Nintendo Switch 2.News
De nouveaux personnages à découvrirLe trailer a aussi laissé entrevoir plusieurs héros inédits, dont certains semblent incarner les grandes familles de la Rome antique revisitée par Intelligent Systems, le studio de Nintendo en charge de ce nouvel épisode. Comme toujours, les dilemmes politiques et les liens entre personnages devraient jouer un rôle central dans la progression.
