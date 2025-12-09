Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Fire emblem: Fortune's Weave Disponible sur Switch 2
News Fire emblem: Fortune's Weave (Switch 2)

[ND] Fire Emblem: Fortune’s Weave transporte la série à l’Antiquité

Nintendo a profité de son Direct pour dévoiler un tout nouvel épisode de la saga Fire Emblem. Baptisé Fire Emblem: Fortune’s Weave, le jeu sortira en 2026 sur Nintendo Switch 2.

News
La grande nouveauté de ce titre (à vrai dire c'est la seule info que Nintendo nous a donné à la toute fin de son Direct) est son cadre historique : l’aventure se déroule à l'Antiquité, au moment des Jeux Héroïques. Un décor original, qui est le contexte à d'innombrables conflits, d’armées et de personnages.
La bande-annonce de révélation a donné un aperçu du gameplay, qui reste fidèle à l’ADN de Fire Emblem : un RPG stratégique au tour par tour où chaque décision peut être fatale. Le jeu promet de nouvelles mécaniques liées aux Jeux Héroïques, mais aussi des affrontements spectaculaires dans des arènes inspirées des colisées romains.
Fire Emblem: Fortune's Weave arrive en 2026 (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

De nouveaux personnages à découvrir

Le trailer a aussi laissé entrevoir plusieurs héros inédits, dont certains semblent incarner les grandes familles de la Rome antique revisitée par Intelligent Systems, le studio de Nintendo en charge de ce nouvel épisode. Comme toujours, les dilemmes politiques et les liens entre personnages devraient jouer un rôle central dans la progression.
Galerie images

Avec Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo continue de réinventer sa saga tout en conservant ce qui fait son charme : stratégie, drame et batailles épiques. Le jeu arrivera en 2026 sur Nintendo Switch 2, sans plus de précisions pour l’instant.

Et vous, que pensez-vous de ce décor antique pour Fire Emblem ? Hâte de voir comment la série adaptera la Rome antique à sa sauce ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Galerie images

Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil