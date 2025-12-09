Rechercher sur Puissance Nintendo
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection A paraître sur Switch 2 le 13/03/2026
News Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Switch 2)

[ND] Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Switch 2

Capcom et Nintendo ont officialisé l’arrivée de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, troisième opus de la série RPG spin-off de Monster Hunter. Le jeu est attendu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.

News
Voici la bande-annonce proposée lors du Nintendo Direct :
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Trailer date de sortie
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle aventure à dos de Rathalos

Dans Twisted Reflection, les joueurs incarneront un Rider lancé dans un vaste monde rempli de monstres. Certains se dresseront comme des ennemis redoutables, mais d’autres deviendront des compagnons de route : les célèbres Monsties. Fidèle à l’esprit de la série, il faudra élever, chevaucher et combattre aux côtés de ces créatures dans des affrontements stratégiques au tour par tour.
Le scénario se déroule deux siècles après une guerre ayant opposé Azuria et Vermeil. C’est dans ce contexte qu’un œuf unique donne naissance à deux Rathalos jumeaux, un événement qui va bouleverser le destin du héros et de nombreux personnages. L’intrigue promet de croiser les trajectoires de multiples Riders et Monsties, dans une fresque qui mêle héritage, liens et conflits anciens.

Un RPG pensé pour tous les joueurs

Que l’on soit vétéran de la saga ou nouveau venu, Monster Hunter Stories 3 proposera un gameplay accessible mais profond. L’élevage de Monsties occupera une place centrale, avec une équipe à composer parmi les créatures emblématiques de Monster Hunter.

Côté combats, la coopération entre Rider et Monsties permettra d’exploiter des tactiques variées pour surmonter les défis. Le jeu profitera aussi d’un rendu visuel 3D repensé pour donner vie à son univers.
Galerie images

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sortira simultanément sur Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Mais pour les joueurs Nintendo, il sera surtout l’un des grands rendez-vous RPG de 2026, et renforcera le catalogue de la nouvelle console avec un titre qui est tout à sa place sur Switch 2.

Et vous, êtes-vous prêts à chevaucher vos Monsties préférés pour découvrir cette nouvelle épopée ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Dernières infos Nintendo
