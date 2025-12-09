[ND] Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Switch 2

News Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Switch 2)

Capcom et Nintendo ont officialisé l’arrivée de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, troisième opus de la série RPG spin-off de Monster Hunter. Le jeu est attendu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.