[ND] Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Switch 2
Capcom et Nintendo ont officialisé l'arrivée de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, troisième opus de la série RPG spin-off de Monster Hunter. Le jeu est attendu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.
Une nouvelle aventure à dos de RathalosDans Twisted Reflection, les joueurs incarneront un Rider lancé dans un vaste monde rempli de monstres. Certains se dresseront comme des ennemis redoutables, mais d’autres deviendront des compagnons de route : les célèbres Monsties. Fidèle à l’esprit de la série, il faudra élever, chevaucher et combattre aux côtés de ces créatures dans des affrontements stratégiques au tour par tour.
Un RPG pensé pour tous les joueursQue l’on soit vétéran de la saga ou nouveau venu, Monster Hunter Stories 3 proposera un gameplay accessible mais profond. L’élevage de Monsties occupera une place centrale, avec une équipe à composer parmi les créatures emblématiques de Monster Hunter.
Côté combats, la coopération entre Rider et Monsties permettra d’exploiter des tactiques variées pour surmonter les défis. Le jeu profitera aussi d’un rendu visuel 3D repensé pour donner vie à son univers.
Et vous, êtes-vous prêts à chevaucher vos Monsties préférés pour découvrir cette nouvelle épopée ?
