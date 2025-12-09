[ND] Yoshi and the Mysterious Book annoncé pour le printemps 2026 sur Switch 2
Nintendo a profité de son Direct pour lever le voile sur une nouvelle aventure colorée dédiée au dinosaure préféré des joueurs. Yoshi and the Mysterious Book sortira au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.News
Un gameplay tourné vers l’explorationChaque page du livre constitue un niveau à parcourir, avec ses énigmes et ses créatures inédites. À mesure que l’on progresse, de nouvelles pages viennent s’ajouter, enrichissant le récit et dévoilant de nouveaux environnements. Ce système promet un jeu à la fois narratif et évolutif, fidèle à la tradition des aventures Yoshi mais avec une approche originale.
Fidèle à l’univers de la série, le titre mise sur une direction artistique mignonne et colorée. Après la laine et le carton dans ses précédents épisodes, Yoshi and the Mysterious Book opte pour un rendu qui évoque un livre illustré. C'est parfait pour donner le sentiment de plonger dans un conte interactif.
On prend rendez-vous pour 2026Prévu pour le printemps 2026, Yoshi and the Mysterious Book devrait séduire les amateurs de plateformes accessibles et inventives, avec cette touche de fantaisie qui caractérise chaque aventure du petit dragon vert.
