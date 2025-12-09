Rechercher sur Puissance Nintendo
Yoshi and the Mysterious Book A paraître sur Switch 2
News Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)

[ND] Yoshi and the Mysterious Book annoncé pour le printemps 2026 sur Switch 2

Nintendo a profité de son Direct pour lever le voile sur une nouvelle aventure colorée dédiée au dinosaure préféré des joueurs. Yoshi and the Mysterious Book sortira au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.

News
L’histoire débute paisiblement sur l’île des Yoshi, jusqu’à ce qu’un étrange ouvrage tombe du ciel. Ce livre, nommé Mysterius, semble avoir une vie propre : ses pages décrivent d’étranges créatures et s’ouvrent comme autant de mondes à explorer. Intrigué, Yoshi décide de s’y plonger pour en percer les secrets.
Yoshi and the Mysterious Book - Sortie au printemps 2026 ! (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un gameplay tourné vers l’exploration

Chaque page du livre constitue un niveau à parcourir, avec ses énigmes et ses créatures inédites. À mesure que l’on progresse, de nouvelles pages viennent s’ajouter, enrichissant le récit et dévoilant de nouveaux environnements. Ce système promet un jeu à la fois narratif et évolutif, fidèle à la tradition des aventures Yoshi mais avec une approche originale.

Fidèle à l’univers de la série, le titre mise sur une direction artistique mignonne et colorée. Après la laine et le carton dans ses précédents épisodes, Yoshi and the Mysterious Book opte pour un rendu qui évoque un livre illustré. C'est parfait pour donner le sentiment de plonger dans un conte interactif.
Galerie images

On prend rendez-vous pour 2026

Prévu pour le printemps 2026, Yoshi and the Mysterious Book devrait séduire les amateurs de plateformes accessibles et inventives, avec cette touche de fantaisie qui caractérise chaque aventure du petit dragon vert.

Et vous, avez-vous hâte de découvrir ce que cache le mystérieux livre Mysterius ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Galerie images

