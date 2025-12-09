News Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)

[ND] Yoshi and the Mysterious Book annoncé pour le printemps 2026 sur Switch 2

Nintendo a profité de son Direct pour lever le voile sur une nouvelle aventure colorée dédiée au dinosaure préféré des joueurs. Yoshi and the Mysterious Book sortira au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.