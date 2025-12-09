Rechercher sur Puissance Nintendo
[ND] De nouveaux trailers, des annonces de dates, la salve de fin de direct !

Le Nintendo Direct du 12 septembre a été particulièrement riche en annonces ! Comme souvent, une salve de dates et d'annonces courtes nous a donné des aperçus de ce qu'il va se passer dans les semaines à venir !

News
Comme à chaque direct, celui du 12 septembre nous a réservé une salve de petits trailers avec des dates de sortie pour chaque jeu. Comme certains de ces jeux ont déjà été traités longuement sur notre site, il est temps de, nous aussi, compiler ces annonces ! Au programme, du Lego, du Persona, un musée à ouvrir et d’autres histoires à raconter.

Little Nightmare : le troisième cauchemar débute en 2025

On en parle depuis 2023 ! 2025 est l’année de toutes les échéances. Cette fois, c’est Little Nightmare III qui dévoile sa date de sortie pour cet automne. Vous pourrez donc jouer à deux en coop, pour vous échapper de cette sombre aventure dès le 10 octobre sur Switch 1 et 2 !

Disgaea 7 Complete : la totale sur Switch !

On retrouve un jeu que nous avions testé en 2023. Disgaea 7 se dote donc d’une version complète, avec tous les DLC inclus, et avec une mise à niveau pour la Switch 2. De quoi relancer l’aventure !

D’autant que le jeu sera disponible sur la console dès le 10 octobre !

Two Point Museum : ouvrez votre musée en octobre !

Après une aventure à l’hôpital et une à l’université, Two Point revient avec un nouvel environnement : le musée ! Ouvrez votre établissement culturel, exposez vos plus belles pièces et faites en sorte que vos visiteurs reviennent !

Ouverture prévue le 28 octobre !

Dragon Quest : une date pour le remake du 1 et 2

Nous vous en parlions le 27 mai juste ici. Le remake de Dragon Quest I et II débarque sur Switch 1 et Switch 2. Si jusqu’à présent nous n’avions qu’un trailer pour nous faire patienter, les nouvelles informations viennent de tomber : la date de sortie ! Prévu pour le 30 octobre, le jeu tournera aussi bien sur la première et la seconde Switch, de quoi contenter tout le monde !

Notre précédente news regroupe toutes les informations déjà à notre disposition, les seuls updates de ce nouveau direct étant la date de sortie.

Petit rappel des dates déjà connues !

On connaissait leurs dates, et on les attend toujours de pied ferme :
Et vous, vous allez jouer à quoi ?
