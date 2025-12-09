News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

[ND] De nouveaux trailers, des annonces de dates, la salve de fin de direct ! Le Nintendo Direct du 12 septembre a été particulièrement riche en annonces ! Comme souvent, une salve de dates et d'annonces courtes nous a donné des aperçus de ce qu'il va se passer dans les semaines à venir !

News

Comme à chaque direct, celui du 12 septembre nous a réservé une salve de petits trailers avec des dates de sortie pour chaque jeu. Comme certains de ces jeux ont déjà été traités longuement sur notre site, il est temps de, nous aussi, compiler ces annonces ! Au programme, du Lego, du Persona, un musée à ouvrir et d’autres histoires à raconter.



Et vous, vous allez jouer à quoi ?