News Two Point Campus (Switch)

Two Point Campus dévoile son second DLC School Spirits C’est un peu Halloween avant l’heure avec l’arrivée du nouveau campus lifeless Estate et de nouvelles situations effrayantes et farfelues. Lancement le 15 mars 2023. News

Two Point Campus est un excellent titre et il continue de se bonifier via un second DLC malheureusement payant, avec de nombreux esprits effrayants à la clé.