Nintendo Direct Super Mario Bros Le Film annoncé pour le 9 mars 2023 à 23h

Rendez-vous le 09/03 à 23:00 pour découvrir en première mondiale la bande-annonce finale de Super Mario Bros. - Le Film ! Ce Nintendo Direct n'inclura aucune information sur des jeux.#SuperMarioLeFilm



https://t.co/xsGlBhbD4f pic.twitter.com/ssMaSoUXHf — Nintendo France (@NintendoFrance) February 22, 2023

Rendez-vous jeudi 9 mars 2023 à 23h sur YouTube pour découvrir la toute dernière bande-annonce du film d'animation Super Mario Bros.Diffusée sur YouTube, cette bande-annonce devrait encore nous donner de nouvelles images du film à quelques 3.5 semaines de sa sortie, prévue pour le 5 avril 23 en France.Pour accompagner l'annonce de ce Nintendo Direct spécial, Nintendo et Illumination nous ont réservé un bien bel artwork :Sur cette image, une part importante est consacrée au segment Mario Kart qui nous attend dans le film. On y retrouve les protagonistes déjà connus de l'aventure mais on y retrouve aussi Cranky Kong en roi de la jungle plus vrai que nature, et un Donkey Kong qui semble sortir tout droit d'une course tout aussi mythique dans un Star Wars !Comme toujours, la hype ira grandissante d'ici la diffusion de ce Nintendo Direct Super Mario Le Film : on se donne rendez-vous sur Discord pour commenter cela en direct dans un fil dédié d'ici le 9 mars prochain à 23 h !