Mario Strikers : Battle League Football bénéficie d'une nouvelle mise à jour et passe en version 1.3.2

On ne va pas se mentir, Mario Strikers: Battle League a été une déception lors de son lancement car le jeu était bien incomplet. Mais un peu à la manière de Splatoon, le titre s’est bonifié avec l’intégration des nouveaux personnages et divers rééquilibrages. Mais cette attente a découragé de nombreux joueurs alors que le titre garde du potentiel.

Après une ultime mise à jour en décembre dernier apportant Bowser Jr. et Birdo (décidément ce personnage s’invite partout puisqu’il est apparu également dans Mario Kart 8 Deluxe), c’est désormais un patch de corrections qui vient s’appliquer au titre, désormais complet au niveau de son contenu.

Selon les notes accompagnant ce patch, un problème majeur avait été relevé au niveau de l’association malheureuse entre le thème du stade et le personnage, pouvant provoquer un crash du jeu. On retrouve également les traditionnelles mentions de "corrections de bugs pour améliorer l'expérience de jeu".





Cela reste bref mais au moins, les joueurs ne devraient plus rencontrer de plantages intempestifs. Allez-vous relancer le titre pour profiter du plaisir d’une partie de foot déjantée ? Pas ce soir, l’actu est chargée et on se doute que vous êtes déjà sur les derniers ajouts de Mario Kart 8 Deluxe, mais ce week-end, pourquoi pas !



Mario Strikers: Battle League Football - Vague 3 (Nintendo Switch) 03/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A noter également du côté de Splatoon 3 une nouvelle petite mise à jour 3.0.1 venant corriger un bug qui provoquait l'envoi de notifications à des amis, même si les paramètres d'amis du système étaient réglés de manière à ce que le statut en ligne soit uniquement "Meilleurs amis" ou "Personne". Rien de bien méchant mais c’est toujours cela d’éliminé !