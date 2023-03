Rune Factory 3 Special gagne quelques jours et sort le 5 septembre en Occident sur Switch et PC

En Europe, le jeu sera disponible en édition standard au prix de 39,99 € / 34,99 £, et en édition limitée via Just For Games au prix de 59,99 € / 49,99 £. Cette dernière comprend un carnet A5 de 140 pages, des autocollants de personnages, des badges à l'effigie de Micah, un écusson tissé, un poster A3, ainsi que l'accès au "Mode maillot de bain" permettant aux personnages d'apparaître en maillot de bain tout au long de l'année, le tout dans une boîte extérieure personnalisée comportant une illustration originale de Rune Factory 3 Special inspirée de l'ouverture de l'anime du jeu.

Les éditions numériques standard et Deluxe seront également disponibles au prix de 39,99 € / 34,99 £ et 49,99 € / 44,99 £, respectivement. Cette dernière incluera également le fameux mode « Maillot de bain » débloquant des tenues de bain d'été pour Micah et tous les candidats au mariage tout au long de l'année. Les précommandes incluent la tenue de Ryker de Rune Factory 5 à utiliser avec Micah.

Tous les détails concernant la disponibilité en magasin et en version numérique pour l'Amérique du Nord seront annoncés ultérieurement.

Caractéristiques principales

Rétablissez l'équilibre entre deux mondes - Entrez dans la peau de Micah, un jeune homme amnésique doté de la mystérieuse capacité de se transformer en monstre étrange aux airs de mouton, dans une quête pour faire coexister les humains et les monstres.

Un jeu d'action et d'aventure qui a fait ses preuves, capable de séduire les amateurs de RPG - Maîtrisez la magie, les épées, les lances, les marteaux et bien d'autres choses encore pour affronter de puissants monstres. Recrutez des citadins et des monstres pour explorer des donjons regorgeant de dangers.



Détendez-vous après une longue journée d’aventures en multipliant les activités telles que l’agriculture ou la pêche ! Découvrez les nombreuses variétés de graines magiques produisant des cultures étranges qui rendront votre aventure encore plus amusante et trépidante !

Trouvez l'âme sœur - Rencontrez 11 charmantes célibataires, un record dans l’histoire du jeu ! Apprenez à les connaître chaque jour en discutant et en effectuant des quêtes, tombez amoureux, faites votre demande en mariage et scellez votre union. Avant que Micah ne s'en rende compte, il aura une merveilleuse famille qui se joindra à ses aventures.

Rune Factory 3 Special sera lancé sur Switch et PC via Steam le 5 septembre en Amérique du Nord et en Europe, ont annoncé les éditeurs XSEED Games et Marvelous Europe. Ce remaster revient dix années après sa sortie sur Nintendo DS qui avait largement séduit les fans par sa qualité et propose donc sur Switch des graphismes HD remasterisés et des modèles de personnages 3D redessinés. On conserve leur ligne mais on améliore le tout. Ces améliorations visuelles sont renforcées par de nouvelles fonctionnalités, notamment le mode "Jeunes mariés", des aventures indépendantes débloquées après le mariage avec chacune des 11 jeunes filles éligibles du jeu, et un niveau de difficulté "Enfer" pour mettre au défi les joueurs les plus expérimentés !Source : Marvelous