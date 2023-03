Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur met le cap sur l’Amérique

Reprendre la célèbre franchise Layton n’était pas si simple que cela. Le dernier opus date de 2013 avec Professeur Layton et l'Héritage des Aslantes sur 3DS, 6e et dernier épisode avec le Professeur. Rappelons à la base que les trois premiers épisodes formaient une trilogie qui se suivait, tandis que les trois autres titres étaient une préquelle se concentrant sur la rencontre entre Layton et Luke et leurs premières enquêtes. Toutes les énigmes étaient réalisées par le psychologue Akira Tago et une équipe autour de lui, sa mort le 6 mars 2016 semblait sonner le glas de la franchise. Même si L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires est sorti en 2017 pour reprendre le flambeau, l’absence du Professeur Layton et une qualité d’énigmes un peu différente n’avait pas permis de retrouver le lustre des précédentes productions. Ce nouvel opus « Le Nouveau Monde à Vapeur » est donc un véritable coup de poker pour Level-5, après des années de difficultés. Le Nouveau Monde à vapeur est donc bien la suite des aventures du duo et de la première trilogie.



Les énigmes du jeu ont été conçues par QuizKnock, un média géré par Takuji Izawa, dont l'objectif est de combiner divertissement et connaissance. Ce groupe d'artistes basé à l'université de Tokyo propose chaque jour avec son concept "Fun in Learning" des articles et des vidéos qui permettent d'apprendre quelque chose : la création de quiz, d'énigmes et d'autres casse-tête est donc leur nourriture quotidienne. Le nombre d’abonnés à leur chaîne YouTube a dépassé 1,98 million en mars 2023. Voilà de quoi rassurer en se disant que Level-5 a confié cette importante partie du gameplay d’un jeu Layton a des personnes compétentes.



Au niveau du casting, Level-5 a révélé que l’on retrouvera la voix japonaise de Layton en la personne de Yo Oizumi, qui a également joué le Prince Justin dans le film du studio Ghibli « Le Château Ambulant (2004)». Luke ayant grandi, il sera doublé désormais Mio Imada, qui a joué Kiruka Hasaki dans le film My Hero Academia : Heroes Rising.





Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur est en cours de développement pour la Nintendo Switch. Level-5 n’a pas révélé de fenêtre de sortie mais on s’est déjà que le titre sera localisé pour une sortie dans le monde entier. C’est donc une très grosse attente qui débute désormais.





【PV】『レイトン教授と蒸気の新世界』ティザーPV(LEVEL5 VISION 2023 Ver.) 03/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Profitons pour le moment de la nouvelle bande-annonce et ressortons les anciens titres Layton pour patienter. Seul hic, avec la disparition de l’eShop de la 3DS, ces titres vont disparaître à leur tour, même s’il est encore relativement aisé de trouver les cartouches des différents opus. Il serait bon cependant pour Nintendo et Level-5 de proposer les anciens titres sous un nouveau biais à l’ensemble des nouveaux joueurs n’ayant jamais testé un titre de la franchise, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de faire la première trilogie afin de mieux s’imprégner de cette suite, même si cela n’est obligatoire pour s'y lancer.

L'histoire se déroule un an après les événements qui se sont déroulés dans Professeur Layton et le Destin perdu, un titre sorti en 2008 sur Nintendo DS. A cause du travail de son père, Luke Triton a déménagé en Amérique et a invité Layton à lui rendre visite dans la ville de Steam Bison, où les machines à vapeur sont à la pointe de la technologie. Sa passion pour les énigmes n'a pas changé, et grâce à sa créativité innée, il continue à résoudre des mystères quotidiens dans la ville. Il a acquis une certaine popularité sous le nom de "Detective Luke". Il est donc amusant de voir l’inversion des rôles entre Luke, star locale, et le célèbre Professeur Layton, inconnu sur place. Le duo se reforme donc autour d’une nouvelle aventure, suite à un mystérieux accident à Steam Bison. En termes de mécaniques de jeu, la résolution d'énigmes permettra de développer la ville, dont le développement a déjà dépassé le Londres des précédents opus.