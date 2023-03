Figment fait son retour aujourd'hui !

Figment 2: Creed Valley - Gameplay Trailer - Nintendo Switch 03/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Développé par les danois de Bedtime Digital Games, Figment revient après le succès de son premier titre sorti en juin 2018 sur Switch. Aujourd'hui, on retrouve le héros Dusty dans cet univers reconnaissable par sa direction artistique singulière et ses dessins faits à la main. Embarquez dans un univers atypique dans ce jeu d'action-aventure surréaliste articulé autour de mécaniques basées sur le rythme et les puzzles.Dusty, le courage de l'Esprit, entame un voyage direction Val de convictions. C'est là que se forment les idéaux de l'Esprit et il faut à tout prix ramener la paix que les Cauchemars sont venus chambouler. Ils ont semé le chaos en déréglant la Boussole Morale et il faut agir vite ! Plongez dans ce monde onirique qui vous invite dans les méandres de l'esprit humain et des émotions les plus profondes. Cela vous effraie ? N'affrontez pas vos peurs seuls ! Dorénavant, vous pouvez partir à l'aventure en co-op locale avec votre acolyte Piper qui est une éternelle optimiste.Les combats se font sur le ryhtme de la musique et chaque Cauchemar possède son propre thème musical qui met en lumière sa raison d'être. Une bande-son d'ailleurs composée par le talentueux Stöj Snak déjà présent sur le premier titre.Figment 2 c'est surtout un monde où deux états d'esprit cohabitent : Ouvert et Fermé. Basculez entre les deux et résolvez des énigmes pour réussir à avancer.Nous vous laissons vous imprégner de l'univers avec cette vidéo de gameplay, ainsi que ce superbe press kit que nous avons eu le plaisir de recevoir.En somme, ce nouvel épisode ne manquera pas de vous séduire que vous ayez fait le premier ou non. Alors, êtes-vous prêt à explorer les profondeurs de votre imagination ?