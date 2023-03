Mario Kart 8 Deluxe : après Birdo, 5 nouveaux pilotes à venir !

Mario Kart 8 Deluxe va continuer de nous surprendre pendant encore un petit moment ! Sorti en 2017, l’adaptation du jeu WiiU de 2014 continue de truster les classements des jeux les plus vendus chaque semaine et les DLC sortis récemment continue de booster la popularité du titre. Ce jeudi est sorti le 4e DLC du jeu qui apporte en plus des 8 circuits additionnels, un nouveau pilote en la personne de Birdo. L’occasion pour Nintendo de réorganiser l’écran de sélection des personnages… et de dévoiler que de futurs pilotes arriveront prochainement dans le jeu !Comme vous pouvez le voir ci-dessus, 5 emplacements supplémentaires permettent de confirmer que les vagues 5 et 6 du contenu additionnel contiendront également de nouveaux pilotes. Reste désormais à savoir de qui il peut s’agir !Par le passé, de nombreux pilotes ont foulé l’asphalte des circuits de Mario Kart. Tous ne sont pas encore présents dans Mario Kart 8 Deluxe : Diddy Kong, Flora Piranha, Paratroopa, R.O.B… sans oublier les nouveaux pilotes arrivés ces derniers temps dans le jeu Mario Kart Tour sur mobiles : Pauline, Frère Marto, Roi Bob-omb ou encore Kamek.Bref, il y a donc largement de quoi faire son choix ! Il y aura forcément des déçus mais qui aimeriez-vous voir arriver dans le casting de Mario Kart 8 Deluxe d’ici la fin de l’année ?