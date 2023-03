[RAPPEL] La 4e vague du DLC Mario Kart 8 Deluxe arrive ce jeudi 9 mars

Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe - La vague 4 arrive le 9 mars ! 03/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À partir de demain, jeudi 9 mars, les fans de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch pourront profiter de la Vague 4 du Pass circuits additionnels , qui apportera huit circuits supplémentaires, dont certains grands classiques de consoles telles que la Game Boy Advance, la Nintendo GameCube, la Nintendo DS, la Nintendo Wii et le jeu Mario Kart Tour disponible sur mobile. De plus, un tout nouveau circuit inédit, l'Île de Yoshi, fera son apparition à l'occasion de cette 4e vague.Les huit nouveaux circuits seront divisés en deux Coupes : la Coupe Fruit et la Coupe Boomerang. La première comprendra la Virée à Amsterdam, Riverside Parc, Pic DK et l'Île de Yoshi, tandis que la seconde proposera Bousculade à Bangkok, Circuit Mario, Stade Waluigi et Poursuite à Singapour. Birdo, un personnage apparu pour la première fois dans Mario Kart: Double Dash!!, sera également ajouté en tant que personnage jouable, avec neuf couleurs différentes disponibles.Les joueurs pourront profiter de ces nouveaux circuits en mode local ou en ligne. Cette Vague 4 est incluse dans le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, qui proposera un total de 48 circuits supplémentaires répartis sur six Vagues de DLC.Les joueurs peuvent accéder à toutes les Vagues en souscrivant à un abonnement payant au Nintendo Switch Online + Pack additionnel ou en achetant le Pack circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sur le Nintendo eShop. Il reste encore deux Vagues de DLC à venir d'ici fin 2023, avec encore plus de circuits célèbres et de personnages issus de la saga des Mario Kart.Et on profite de cette news pour vous donner rendez-vous ce samedi 11 mars 2023 à 21h pour une nouvelle #SessionPN autour de la 4e vague du DLC MK8 Deluxe ! Retrouvez-nous sur Discord pour échanger en tchat textuel ou audio avec la communauté présente autour de cette prochaine SessionPN !