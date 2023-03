Microsoft détaille ses plans pour porter Call of Duty: Warzone sur Nintendo Switch

Il y a 15 jours, Microsoft annonçait avoir signé un accord avec Nintendo pour porter la franchise Call of Duty sur les consoles du constructeur japonais pendant 10 ans. L'annonce visait à renforcer le dossier de Microsoft qui doit affronter les autorités de la concurrence un peu partout à travers la planète pour confirmer son rachat du groupe Activision Blizzard.Sony, farouchement opposé à ce rachat, tente toutes les manoeuvres pour convaincre les autorités qu'une telle opération nuirait aux joueurs et à la prospérité du marché. L'accord avec Nintendo tend à montrer le contraire, Sony a donc contre-attaqué en disant que les jeux Call of Duty sur Nintendo Switch seraient forcément des versions au rabais.Dans de nouveaux documents transmis aux autorités de la concurrence britannique, Microsoft a expliqué sa démarche et son plan pour porter avec succès Call of Duty: Warzone mais aussi Call of Duty: Modern Warfare 2 par exemple, sans avoir recours à un jeu en cloud.Le premier argument de Microsoft concerne Call of Duty: Warzone. Microsoft rappelle que la version PC du jeu tourne sur des cartes graphiques datant de 2015. La Nintendo Switch étant sortie en 2017, les composants semblent donc aptes à accueillir le jeu.L'autre argument est que Microsoft pourra collaborer avec Activision pour mettre à profit "leur grande expérience en optimisation des performances des jeux pour s'adapter aux capacités matérielles". Enfin, Microsoft précise que le moteur de jeu derrière Warzone a déjà été optimisé pour un tas de supports : de la Xbox One sortie en 2013 jusqu'à la Xbox Series X.Un autre argument détaillé par Microsoft dans leur plaidoyer souligne que les jeux Apex Legends, DOOM Eternal, Fortnite et Crysis 3 ont réussi à être portés sur Nintendo Switch sans dégrader trop les performances, alors que peu de spécialistes y croyaient. Cette optimisation pourrait particulièrement s'appliquer à des jeux Call of Duty plus récents que Warzone comme Call of Duty: Modern Warfare 2, sorti en fin d'année dernière.Reste maintenant à voir si ces arguments feront mouche auprès des autorités qui devraient rendre leur avis dans les prochains mois pour une opération qui vise à se conclure en cette année 2023.