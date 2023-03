Méfiance : ne stockez pas votre Wii U sans la rallumer de temps en temps.

Il est pour le moment trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme mais plusieurs propriétaires de Wii U ont partagé leur mésaventure. Leur console avait été stockée avec soin et n’avait pas tourné depuis un bon moment. Et lorsque l’envie de la rallumer les a titillés, ces joueurs ont constaté que la console ne fonctionnait plus.

Selon les premiers éléments, le fait de ne pas utiliser la Wii U pendant un certain temps (dans le cas de figure évoquée, on parle même de 4 à 5 ans sans utilisation) peut entraîner la corruption de la console en raison d'erreurs de mémoire système persistantes, telles que l'erreur 160-0103 qui se produit au niveau du Gamepad. Le problème se situerait au niveau de la NAND de la console et malgré diverses tentatives de réinitialisation pour remettre les paramètres d’usine, le problème n’a pas trouvé de solution. Et comme Nintendo n’assure plus le support de la Wii U, il n’est pas possible de renvoyer la console en réparation.