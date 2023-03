Test de Figment 2: Creed Valley : rêver l'exploration

Rêver et douter

Des thèmes difficiles et pourtant...

Des puzzles et de l'exploration

Les contrôles sont simples : on avance avec le joystick, on interagit avec A, et avec X on ouvre l'inventaire pour poser tel ou tel objet. Ensuite viennent deux boutons (Y et B) pour taper et esquiver, et le tour est joué. Extrêmement facile et intuitif à prendre en main, Figment 2 joue davantage sur ses énigmes environnementales. Il s'agit de se frayer un passage en ouvrant ou en fermant l'esprit, de placer les bonnes batteries dans les bons emplacements pour ouvrir un chemin, ou encore de trouver le pattern du boss pour en venir à bout facilement. Souvent, ces phases sont empreintes de musicalité : les affrontements sont presque en rythme, même s'il n'y a aucun gameplay en lien avec cela. Disons juste que les combats, les phases d'énigmes et le reste répondent à une mélodie spécifique à chaque niveau qui nous entraîne dans une danse plus ou moins rapide pour parvenir à sa conclusion. Les boss dansent et certains ont même l'apparence d'arlequin dansant ou gesticulant, etc. Malgré le sujet, vous pouvez voir sur les images du jeu que celui-ci n'a rien d'horrifique : les environnements sont chatoyants, délicats, avec beaucoup de couleurs dans un style cartoon du meilleur effet. Les développeurs jouent là encore sur les différents niveaux de lecture entre adultes et plus jeunes pour donner ces environnements magnifiques et envoûtants qui parleront à tous.

Figment 2: Creed Valley nous raconte l'histoire d'un père de famille obsédé à l'idée d'acheter une maison. Obnubilé à cette idée, rempli de doutes en lien avec cet achat, il en oublie tout ce qui compte vraiment, notamment sa famille et être présent pour eux. Le jeu prend place dans son esprit. Entre ses rêves et ses cauchemars, sa psychée est peuplée de personnages qu'il va falloir aider, de partie de lui à réenchanter, ou simplement à qui redonner l'envie de voir autre chose. Vous incarnez Dusty, "le courage de l'esprit", un petit personnage qui va se battre pour dissiper les doutes et vaincre les boss qui emprisonnent l'esprit de l'homme.A partir de là, c'est donc à Dusty de débarrasser l'esprit de son hôte des mauvaises pensées. Pour cela, il arpente son esprit, à travers différents niveaux à la direction artistique colorée. Et il est accompagné de Pepper, un petit oiseau que vous pouvez aussi contrôler, dans un mode deux joueurs assez limité. Entre le jeu de plateforme et le puzzle game, Figment 2 vous embarque dans une grande épopée où la musique, le graphisme et la narration sont intimement liés pour vous faire vivre une aventure puissante.Figment 2 explore des thématiques difficiles : si Dusty opère dans l'esprit de cet homme, c'est parce que sa bousole décisionnelle est cassée, le poussant vers le désespoir, mais aussi le burnout et la dépression, le rendant incapable de prendre une décision et bloquant son corps autant que son esprit. Les thèmes liés à l'angoisse, à la peur de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur sont légion et sont particulièrement bien mis en avant. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez découvrir des souvenirs de l'homme, tous teintés de sentiments ambivalents : la culpabilité, l'inquiétude, l'angoisse, etc. Ceux-ci se débloquent en collectant des orbes violettes qui permettent d'ouvrir votre mémoire et donc d'accéder à différents souvenirs.L'autre point fort de Figment 2, ce sont ses multiples niveaux de lecture. Oui, un adulte y verra les doutes existentiels, la dépression et le reste. Mais le titre est accessible à un large public. Les plus jeunes n'y verront pas forcément la même chose, pas nécessairement avec la même intensité non plus. L'accessibilité est poussée jusque dans le gameplay et le level design : l'aventure est relativement simple. Les affrontements ne sont pas punitifs, la progression est fluide et il y a de nombreux checkpoint. L'univers très coloré aide aussi à rendre l'expérience plus lumineuse malgré les thématiques abordés et c'est d'ailleurs l'une des meilleures façons de le faire : mettre en avant l'espoir de vaincre, de s'en sortir, de laisser les cauchemars de côté.Figment 2 est avant tout un jeu d'exploration et de puzzle. Vous allez devoir jouer avec des batteries pour actionner différents éléments (lampes, plateformes, etc.), éviter les impacts des ennemis ou leur renvoyer, ouvrir ou fermer l'esprit pour modifier votre environnement. Ce dernier point s'effectue en frappant des totems. L'ouverture ou la fermeture de l'esprit change ce qui vous entoure, ouvre ou ferme des passages, mais aussi modifie les couleurs et les éléments graphiques du niveau.