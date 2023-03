[Nintendo Direct] Super Mario Bros Le Film : une 3e et dernière bande-annonce pour le film Mario !

Super Mario Bros Le Film - bande annonce finale VF [Au cinéma le 5 avril] 03/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 5 avril prochain, ce sera la fin d'une longue attente : cela fait 6 ans qu'Illumination et Nintendo préparent le film d'animation Super Mario Bros Le Film, et ce 9 mars 2023, Shigeru Miyamoto est apparu à l'image pour nous en présenter la toute dernière bande annonce.Il n'est pas venu seul pour nous en parler, puisque Chris Meledandri le patron du studio, Aaron Horvath et Michael Jelenic les réalisateurs du film, et tout le casting américain du film sont apparus à l'image. Et pour Charlie Day et Keegan-Michael Key, c'était même leur toute première apparition dans un Nintendo Direct consacré au film.Avant que la 3e bande annonce ne soit diffusée, Chris Meledandri a rappelé que ce projet a permis de faire travailler près de 600 personnes en France, au Japon et aux Etats-Unis. Les réalisateurs ont quant à eux insisté sur le savoir-faire technique qui a été mis en oeuvre pour accompagner le projet, notamment la séquence consacrée à la Route Arc-en-ciel, en raison de tout ce qu'elle inspire pour les fans de Mario Kart.Maintenant que la postproduction est achevée, la localisation du film est en cours pour les derniers pays où elle n'est pas encore achevée. Mais une chose est sûre maintenant : le film sortira bien le 5 avril 2023 en France !Vous voulez voir la bande-annonce en VF ? Eh bien la voici: