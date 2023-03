Le Groupe LEGO dévoile une nouvelle extension LEGO Super Mario pour le MAR10 Day

Une nouvelle extension LEGO Super Mario annoncée

LEGO® Super Mario™ YouTube Premiere celebrating MAR10 Day 03/10/2023

LEGO a annoncé une nouvelle série d'ensembles Super Mario pour célébrer le MAR10 Day, avec une extension de bataille au Château de Dry Bowser et une figurine Donkey Kong. Ces nouveaux ensembles seront disponibles cet été et sont destinés à ravir les fans de Super Mario et de LEGO.Le Groupe LEGO célèbre le MAR10 Day en grande pompe !Le MAR10 Day est une journée mondiale célébrée chaque année par les fans et les partenaires de la licence Super Mario. Cette année, le Groupe LEGO a décidé de marquer l'événement en dévoilant une nouvelle extension de la gamme LEGO Super Mario.Dans cette vidéo d'annonce proposée par Lego sur YouTube, les fans ont pu découvrir l'Ensemble d’extension Bataille au château de Bowser Skelet, une extension impressionnante avec plus de 1 300 briques LEGO offrant des heures de jeu infinies.En utilisant les figurines interactives LEGO Mario, LEGO Luigi ou LEGO Peach, vous pourrez profiter d'encore plus de possibilités de jeu pour sauver Toad violet et vaincre les obstacles du célèbre décor de l’univers Super Mario.Le nouveau LEGO Super Mario Dry Bowser Castle Battle Expansion Set comprendra 1 321 pièces et sera basé sur le château emblématique du célèbre antagoniste de Mario, Dry Bowser. Les fans pourront construire leur propre version du château et utiliser les personnages de Super Mario de LEGO pour affronter Dry Bowser et d'autres ennemis. Les joueurs pourront également utiliser le jeu interactif LEGO Super Mario pour ajouter des sons et des effets spéciaux à leurs aventures dans le château de Dry Bowser.En plus de l'extension du Château de Dry Bowser, LEGO a également annoncé une figurine Donkey Kong pour rejoindre l'univers LEGO Super Mario. Bien que les détails soient encore rares, cette figurine devrait inclure une interaction avec les ensembles de Super Mario de LEGO.