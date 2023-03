Super Mario Run profite du Mario Day pour quelques surprises

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, aujourd'hui, c'est le 10 mars, le Mario Day. Cela a été l'occasion d'avoir quelques petites annonces autour de Mario. Ainsi, si Lego a annoncé quelques nouveautés, Nintendo pour sa part à dévoilé quelques nouveautés temporaires au sujet du jeu mobile Super Mario Run.

Alors que ce jeu mobile va fêter ce 23 mars ses 6 ans sur mobiles Android (il était précédemment sortit en exclusivité temporaire le 15 décembre 2016 sur IOS), Nintendo lance un évènement à l'occasion du film à venir en salle. À partir de ce jour jusqu'au 31 mai, chaque jour, un stage sera débloqué gratuitement. Le stage débloqué change chaque jour, vous pourrez donc en profiter pour découvrir les stages payants Pour en profiter, il faut avant tout avoir la dernière version du jeu.

De plus, une promotion spéciale est proposée : la version payante du jeu est proposée à moitié prix. Pour rappel, la version payante permet d’accéder à tous les mondes, de collecter toutes les couleurs de Toad (et de débloquer les personnages jouables associés tels que Toadette et Yoshi), et de joueur sans avoir à collecter des tickets.