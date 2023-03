Super Mario Build-a-Bear : Retour des peluches Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et Peach

Les peluches Build-a-Bear de Super Mario font leur grand retour ! Les fans de Super Mario pourront bientôt obtenir leurs personnages préférés en peluche grâce à la réintroduction de la collection Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et Peach chez Build-a-Bear.Selon les dernières informations vue sur les médias américains, les peluches seront disponibles en ligne et dans les magasins Build-a-Bear à partir du 15 mars 2023. Les prix commenceront à partir de 29,99$ pour les peluches individuelles et 99,99$ pour un ensemble de quatre personnages.Les peluches Build-a-Bear de Super Mario ont été très populaires lors de leur sortie. Une sortie qui fut de courte durée car les commercialisations de Build-a-bear sont généralement aussi courtes qu'intenses... De fait, leur retour est semble-t-il plutôt attendu. Encore plus des collectionneurs : les peluches sont bien conçues et comportent des détails qui rappellent très bien les personnages des jeux auxquels ils font référence.Les fans pourront ici choisir leur personnage préféré parmi la collection proposée, comprenant Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et Peach. Chacune des peluches est faite avec des matériaux de haute qualité. Voici les liens vers le site de Build-a-bear si vous souhaitez vous laisser tenter ou voir des photos en haute résolution des produits :Bref, les fans américains de Super Mario risquent bien de ne plus trop savoir ou donner du clic avec toutes les sorties liées à la sortie du film Super Mario Bros Le Film. On parle ici de prix en dollars, mais le store s'adapte à votre environnement : les prix en livres sterling ne sont pour autant pas rassurants !Source : Siliconera