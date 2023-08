Little Nightmares III : Affrontez vos cauchemars d'enfance en duo en 2024

Et si vous préférez vous aventurer seul, rassurez-vous : le jeu sera entièrement jouable en solo, l'IA prenant le contrôle du deuxième personnage.



Little Nightmares III - Announcement Trailer 23/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 24/08/2023

















La franchise Little Nightmares, qui a déjà su conquérir le cœur des amateurs de frissons, revient avec un troisième opus développé par Supermassive Games. Et la grande nouveauté ? Vous pourrez désormais affronter vos peurs en coopération en ligne.Little Nightmares III introduit une dimension multijoueur, permettant à deux joueurs de s'aventurer ensemble dans les méandres de la Spirale, un monde terrifiant peuplé de créatures cauchemardesques, dont le redoutable Monster Baby de la Nécropole.Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Les protagonistes, Low et Alone, sont bien décidés à échapper au sinistre "Nowhere". Chacun d'eux est équipé d'un objet emblématique : un arc et des flèches pour Low, une clé à molette pour Alone. Ces outils seront essentiels pour résoudre les énigmes qui se dresseront sur leur chemin.Prévu pour 2024, Little Nightmares III sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Alors, prêts à replonger dans vos cauchemars d'enfance pour une troisième fois ?