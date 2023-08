Microids dévoile en vidéo la date de sortie du Crime de l'Orient-Express

Hercule Poirot : Le Crime de l'Orient-Express - Gamescom Trailer - Microids Studio Lyon 23/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Imaginez-vous en 2023, à bord de l'Orient-Express, où un crime vient d'être commis. Qui est le coupable ? C'est à vous de le découvrir ! Incarnez le légendaire détective Hercule Poirot ou sa nouvelle partenaire, Joanna Locke, et plongez-vous dans une enquête palpitante. Avec une direction artistique à couper le souffle, ce jeu promet de nous immerger dans une atmosphère unique, mêlant élégance, mystère et suspense.Voici la toute nouvelle bande-annonce dévoilée par Microids concernant le jeu :Ce qui rend cette adaptation encore plus intrigante, c'est l'ajout d'un nouveau personnage, Joanna Locke. Grâce à elle, les joueurs auront l'opportunité de vivre des flashbacks jouables, sortant régulièrement du train pour enrichir l'intrigue. Et que les fans de puzzles se rassurent : Hercule Poirot les mettra au défi avec de nombreux casse-têtes à résoudre !Microids a également collaboré avec Cédric Peyravernay, un artiste français de renom, pour donner vie à cette aventure. Avec son expertise, ayant contribué à des projets majeurs tels que Diablo IV ou Dishonored, on peut s'attendre à une expérience visuelle époustouflante.Que vous soyez un inconditionnel d'Agatha Christie, un passionné d'énigmes ou simplement à la recherche d'une nouvelle aventure sur votre Nintendo Switch, Le Crime de l'Orient-Express semble avoir tout pour plaire. Et bonne nouvelle, le jeu sera entièrement doublé en français, anglais et allemand, pour une immersion totale.Marquez vos calendriers ! Le Crime de l'Orient-Express fera son entrée sur Nintendo Switch, mais aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, le 19 octobre 2023, avec si vous le souhaitez la possibilité d'acquérir une Deluxe Edition du jeu riche en goodies :- Le jeu complet- Un artbook de 48 pages "The art of Agatha Christie: Murder on the Orient Express"- Un marque page en forme de ticket de l'Orient Express- La bande originale du jeu à télécharger