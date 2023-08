Jumanji : Aventures Sauvages vous emmène à 4 joueurs en plein cœur de la jungle

JUMANJI: WILD ADVENTURES - GAMEPLAY TRAILER (French) 23/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Inspiré des films à succès de la franchise, ce jeu nous entraîne dans une quête effrénée aux côtés de nos héros préférés : Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et le professeur Shelly Oberon. Leur mission ? Trouver le précieux joyau du Jumanji et, bien sûr, rentrer sains et saufs à la maison. Mais attention, la jungle de Jumanji est pleine de surprises et d'ennemis redoutables !Voici la bande-annonce du jeu :La bande-annonce dévoilée nous promet une aventure riche en action : des courses-poursuites dans la jungle, des combats épiques, des ascensions périlleuses de temples anciens... Tout y est pour nous tenir en haleine ! Et le meilleur dans tout ça ? Vous pourrez vivre cette aventure en solo ou en coopération avec trois de vos amis.Suite directe de Jumanji : Le jeu vidéo sorti en 2019, Jumanji : Aventures Sauvages cherche à pousser l'expérience encore plus loin. Avec un monde encore plus vaste à explorer, des trésors cachés à découvrir et des énigmes à résoudre, ce jeu s'annonce comme une alternative intéressante.Et pour les plus jeunes d'entre nous, pas d'inquiétude ! Outright Games a pensé à tout en proposant une expérience de jeu simplifiée, avec des contrôles adaptés pour une prise en main facile et intuitive. Une idée maline car il nous semble que le jeu se destine en effet à un public plutôt familial.Alors, prêts à relever le défi ? Marquez la date du 3 novembre 2023 dans vos agendas, car Jumanji : Aventures Sauvages débarquera sur toutes les machines dont la Nintendo Switch.Source : Communiqué de presse