Les Game-Key Cards et les éditions améliorées Nintendo Switch 2 ne contiendront pas le jeu complet

Les Game-Key Cards : entre physique et numérique

Des "Switch 2 Edition" qui ne contiennent qu’un code

According to a Nintendo UK Support Rep, Switch 2 Editions of physical games like Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land, Metroid Prime 4 contain a download code for the upgrade pack along with a Switch 1 version cart of the game https://t.co/SK5uo4Thyf pic.twitter.com/vRhUnxTvIX — Wario64 (@Wario64) April 5, 2025

Un compromis peu convaincant pour les collectionneurs

Nintendo fait-il une transition vers le tout dématérialisé ?

Avec les annonces liées à la Nintendo Switch 2, qui sortira le 5 juin prochain, de nombreuses informations surgissent sur les nouvelles pratiques de distribution des jeux. Parmi elles, un détail qui pourrait faire grincer des dents les collectionneurs : tous les jeux physiques ne contiendront plus forcément toutes les données du jeu. Nintendo mise désormais sur un format hybride, les "Game-Key Cards", et sur du contenu à télécharger pour les éditions spéciales Switch 2.Confirmé par Nintendo sur site officiel, un nouveau type de cartouches fera son apparition avec la Switch 2 : les "Game-Key Cards". On en a parlé dans cette news , mais comme les informations ont été nombreuses depuis mercredi, c'est peut-être un sujet qui vous a échappé.À première vue, elles ressemblent aux cartouches traditionnelles, mais elles ne contiennent pas de jeu. À la place, elles déclenchent le téléchargement du titre via une connexion internet. Le jeu est ensuite installé sur la mémoire de la console ou une carte microSD Express, mais la cartouche devra rester insérée pour y jouer.Un marquage spécifique sur les boîtes permet d’identifier ces produits : une bande blanche mentionne clairement "Game-Key Card" et "téléchargement requis". Les joueurs auront donc besoin d’un espace de stockage suffisant, précisé sur l’emballage, pour lancer le téléchargement à la première insertion.Plusieurs jeux de lancement seront concernés par ce format, notamment Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Street Fighter 6, Shine Post: Be Your Idol, Nobunaga’s Ambition, Survival Kids ou encore Elden Ring: Tarnished Edition. Si on peut être agacé de ce besoin de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le jeu, on se consolera en pensant aux téléchargements de patches correctifs dès le lancement du jeu.Autre sujet un peu sensible auquel on s'habituera : les versions "Nintendo Switch 2 Edition" de jeux déjà sortis. Alors que certains espéraient une cartouche mise à jour tirant parti des capacités de la nouvelle machine, ces éditions n’incluront qu’une cartouche standard Nintendo Switch accompagnée d’un code de téléchargement pour débloquer l’amélioration Switch 2.Autrement dit, les joueurs devront insérer la cartouche Switch classique et activer un contenu numérique pour accéder aux nouveautés. Cela semble être le cas pour plusieurs titres Nintendo, ce sera le cas pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby et le Monde Oublié et Metroid Prime 4: Beyond.Un tweet relayé par Wario64 a renforcé cette idée :Ce double système suscite de nombreuses interrogations. D’un côté, les Game-Key Cards peuvent encore être revendues comme des jeux physiques, ce qui les distingue des simples codes à usage unique et on peut considérer ça comme une avancée pour les consommateurs, et la disparition d'un frein à la consommation de produits numériques. Mais de l’autre, leur dépendance à une connexion internet et leur absence de contenu sur cartouche les rendent bien moins pérennes et pratiques que les formats traditionnels.Pour les jeux en version "Switch 2 Edition", l’enjeu est encore plus délicat. Le fait d’acheter une boîte pour y trouver une cartouche Switch 1 et un simple code pour profiter des nouveautés de la Switch 2 ne convainc pas les amateurs d’objets physiques. Certains y voient en effet un recul sur la conservation du jeu vidéo. Mais de notre côté, on n'est pas sûr que cela ait vraiment de l'importance : le produit physique en tant que tel, finalement, existe encore.Nintendo semble vouloir s’aligner davantage sur les standards du marché, où le format numérique domine de plus en plus. Mais la Switch, jusqu’à présent, était restée une plateforme où le physique avait encore du poids.Vous, que pensez-vous de ces nouveaux formats physiques hybrides ? Est-ce un pas vers plus de flexibilité ou une perte pour les collectionneurs ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : NintendoLife