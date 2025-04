[Nintendo Direct] 3 profils de jeux sur Nintendo Switch 2

Trois types de jeux sur Switch 2

Les premiers jeux Switch 2 Edition confirmés

Un mystérieux météore s'écrase sur le monde de Kirby et le monde oublié, révélant une nouvelle histoire pour Kirby. Notre héros doit utiliser ses puissants pouvoirs et de nouvelles options de transmorphisme afin de se frayer un chemin en terre inconnue

Une approche à la carte

Avec la présentation de la Nintendo Switch 2 ce 2 avril, Nintendo a officialisé l’arrivée d’un nouveau type de jeu dans son écosystème : les "Nintendo Switch 2 Edition". Ces versions améliorées de jeux initialement parus sur la Switch première du nom seront proposées sous forme de mises à niveau payantes, avec une promesse claire : graphismes retravaillés, contenu supplémentaire et gameplay enrichi.La communication de Nintendo distingue désormais trois catégories de jeux sur sa nouvelle console :- Les nouveaux jeux conçus spécifiquement pour la Switch 2, tirant pleinement parti de ses capacités techniques et de ses fonctionnalités inédites (comme le mode souris, le GameChat ou encore la 4K à 120 images/seconde).- Les jeux Switch compatibles Switch 2, jouables en l’état grâce à la rétrocompatibilité.- Et donc, les jeux "Nintendo Switch 2 Edition", des versions boostées de titres existants, accessibles via une mise à niveau payante si vous possédez déjà la version d’origine.Outre les deux épisodes de Zelda – Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui auront chacun droit à une version dédiée sur Switch 2 – plusieurs autres titres ont été évoqués durant le Nintendo Direct.Commençons avec Kirby et le monde oublié : le jeu de plateforme 3D de HAL Laboratory bénéficiera d’une version optimisée sur Switch 2 avec une nouvelle histoire, Le Pays des Etoiles Filantes. L'histoire de ce nouveau scénario :Metroid Prime 4: Beyond : confirmé à la fois sur Switch et Switch 2, le jeu offrira une version 4K à 120 ips sur la nouvelle console, avec compatibilité avec le mode souris. On peut s'étonner du traitement réservé à Metroid sur Switch 2, on sent vraiment à la manière par laquelle le jeu a été présenté que Nintendo entend bien en faire le dernier gros jeu de la Switch, histoire de répondre à la promesse qui avait été faite aux joueurs en 2017. Pour autant, il y aura bien une "Nintendo Switch 2 Edition" pour MP4 Beyond, jouer à un FPS à la souris, d'aucuns vous dire qu'il n'y a que ça de vrai !Concernant Metroid, Nintendo indique que la version Nintendo Switch 2 Edition permettra de bénéficier d'un mode qualité en 4K à 60 images par secondes et HDR, ou d'un mode performance en 1080p, 120 images par seconde et HDR, en docké.On termine ce petit point des jeux Nintendo Switch 2 Edition avec Légendes Pokémon Z-A : prévu également sur Switch, le jeu sera "plus joli" sur Switch 2, avec une version Switch 2 Edition enrichie graphiquement, avec une meilleure résolution et une meilleure fréquence d'image.Nintendo précise que seuls certains jeux bénéficieront de ce traitement, et que ces mises à niveau ne seront pas gratuites. Aucune information pour l’instant sur le prix ou les modalités d’achat de ces éditions – on ignore également si elles seront proposées en pack physique ou uniquement en dématérialisé via le Nintendo eShop. Cette dernière option a du sens, on imagine la complexité de présenter toutes ces jaquettes en boutique avec le risque d'erreur que cela implique pour les néophytes devant le rayon chez un revendeur...Dans le Nintendo Direct, Nintendo a toutefois montré des codes de téléchargement à l'instar de ce code pour Super Mario Party Jamboree qui aura lui aussi droit à ce traitement comme on le détaillait dans cette news C'est une tendance déjà bien installée chez la concurrence, notamment chez Sony avec les éditions PS5 de certains jeux PS4, souvent proposées en surcoût. Un principe qui n'est pas surprenant en soi, sans aller jusqu'à dire qu'il nous réjouit : Nintendo adopte un modèle similaire donc, avec cependant une communication claire sur la distinction entre rétrocompatibilité simple et version enrichie, même si on se fera peu à peu à l'idée de devoir repasser à la caisse pour profiter de versions améliorées des jeux Switch.Attendez-vous à profiter de ces mises à niveau ou vous contenterez-vous des versions actuelles de vos jeux Switch ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord