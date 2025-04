[ND] Des jeux, encore des jeux pour la Switch 2 !

La Switch 2 sera sportive avec 2K et EA

C'est un passage obligé, une console se doit d'avoir les titres sportifs des deux grands éditeurs spécialistes de ce marché.





On commence par 2K qui a confirmé, sans montrer grand chose, que ses franchises WWE2K et NBA2K seront portées sur la grande console de Nintendo. De quoi enfin espérer des éditions comportant tous les raffinements et les options des versions Sony et PC, avec une animation enfin fluide et décente. De quoi renforcer le plaisir de jouer à ces titres, en particulier en mode nomade.

WWE 2K + NBA 2K - Nintendo Switch 2 Trailer | Nintendo Direct Retrouvez la vidéo sur YouTube



Si un éditeur était attendu en tournant, c'était bien EA, très tiède lors du lancement de la Switch en 2017 et qui, s'il avait joué le jeu de lancer son Fifa, avait très vite proposé une version Legacy de sa franchise pour ne plus faire de gros efforts sur la console de Nintendo. Ici plus d'excuse, le moteur du jeu est compatible avec la Switch 2, les portages de EA Sport FC, et Madden NFL seront bien là, logiquement avec une intégration complète de tous les éléments du jeu (on pense notamment au mode carrière). Rien à montrer pour le moment car il faudra patienter en septembre pour voir les annonces et présentations des nouvelles itérations de ces franchises qui sortiront sur toutes les plateformes du moment.

EA SPORTS FC / EA SPORTS Madden NFL [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hogwarts Legacy revient sur SW2 On pouvait saluer la qualité de l'optimisation pour faire tourner Hogwarts Legacy sur Switch 1 mais il fallait reconnaître un sérieux downgrade graphique et pas mal de petites coupes qui faisait perdre de la magie aux aventures de nos sorciers. Avec la puissance de la Switch 2, c'est donc une nouvelle version qui nous sera proposée dès le 5 juin, graphiquement plus proche de ce que l'on connaît sur PC et PS5, le titre étant compatible avec le mode souris des nouveaux Joy-Con pour apporter une nouvelle variété de gameplay.

Hogwarts Legacy - Nintendo Switch 2 Trailer | Nintendo Direct Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 débarque le 11 juillet 2025 Pour 49,99 € en version standard et 69,99 € l'édition Digital Deluxe (vous pourrez incarner Doom Slayer et découvrir un paquet de contenus additionnels comme des chansons supplémentaires et autres cosmétiques), Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 vous propose une version améliorée avec de nouveaux skateurs, parks, des tricks encore plus dingues, de la musique et du fun pour les joueurs qui seront dompter toutes les possibilités permises



Du Multijoueur en ligne multiplateforme qui peut accueillir jusqu'à 8 skateurs dans des modes de jeu classiques ou inédits.



Résolution HD, modes pour créer son skateur et son park à partager ensuite avec ses amis, voilà de quoi combler les amateurs de la franchise qui pourront la redécouvrir de bien belle manière sur Switch 2.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 arrive en juillet sur Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hitman: World of Assassination débarque En 2023, IO a rebaptisé Hitman 3 en Hitman: World of Assassination, incluant tout le contenu des deux premiers Hitman, ainsi qu'un nouveau mode de jeu roguelike appelé "Freelancer", qui se déroule après l'épilogue de Hitman 3. C'est donc une édition particulièrement complète qui débarque sur Switch 2 car on estime que pour pouvoir finir le jeu à 100%, il faudra plus de 280 heures de jeu. On pouvait saluer la qualité de l'optimisation pour faire tourner Hogwarts Legacy sur Switch 1 mais il fallait reconnaître un sérieux downgrade graphique et pas mal de petites coupes qui faisait perdre de la magie aux aventures de nos sorciers. Avec la puissance de la Switch 2, c'est donc une nouvelle version qui nous sera proposée dès le 5 juin, graphiquement plus proche de ce que l'on connaît sur PC et PS5, le titre étant compatible avec le mode souris des nouveaux Joy-Con pour apporter une nouvelle variété de gameplay.Pour 49,99 € en version standard et 69,99 € l'édition Digital Deluxe (vous pourrez incarner Doom Slayer et découvrir un paquet de contenus additionnels comme des chansons supplémentaires et autres cosmétiques), Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 vous propose une version améliorée avec de nouveaux skateurs, parks, des tricks encore plus dingues, de la musique et du fun pour les joueurs qui seront dompter toutes les possibilités permisesDu Multijoueur en ligne multiplateforme qui peut accueillir jusqu'à 8 skateurs dans des modes de jeu classiques ou inédits.Résolution HD, modes pour créer son skateur et son park à partager ensuite avec ses amis, voilà de quoi combler les amateurs de la franchise qui pourront la redécouvrir de bien belle manière sur Switch 2.En 2023, IO a rebaptisé Hitman 3 en Hitman: World of Assassination, incluant tout le contenu des deux premiers Hitman, ainsi qu'un nouveau mode de jeu roguelike appelé "Freelancer", qui se déroule après l'épilogue de Hitman 3. C'est donc une édition particulièrement complète qui débarque sur Switch 2 car on estime que pour pouvoir finir le jeu à 100%, il faudra plus de 280 heures de jeu.

HITMAN World of Assassination - Signature Edition/Project 007 [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] Retrouvez la vidéo sur YouTube Les développeurs indiquent qu'ils porteront également leur autre projet secret, Project 007, mettant à l'honneur l'univers de James Bond. De quoi faire vibrer la fibre nostalgique des amateurs de GoldenEye même si pour le moment le jeu reste très mystérieux depuis sa première annonce en 2021.





FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster sortiront sur Nintendo Switch 2 Square Enix compte bien porter son catalogue sur Switch 2 et annonce deux premiers titres.



BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster reprend l'univers du titre de la 3DS pour améliorer son rendu sur Switch 2 et en profiter pour intégrer de nouveaux mini-jeux. On ne va pas se mentir, le graphisme nous semble encore paresseux pour le moment et on demande à voir un peu plus pour se réjouir de cette remasterisation. Mais fort heureusement l'histoire est à la hauteur. Il n'empêche, on aurait aimé un peu plus d'efforts de la part de l'éditeur.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster - Announcement trailer (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

En revanche, du côté de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, cela s'annonce nettement plus enthousiasmant, graphiquement parlant. Le jeu narre l'histoire de Cloud dans sa guerre contre la compagnie Shinra. Le jeu inclut un nouvel arc nommé FF7R EPISODE INTERmission, centré sur une Shinobi en mission d'infiltration Yuffie Kisaragi.

Square Enix compte bien porter son catalogue sur Switch 2 et annonce deux premiers titres.BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster reprend l'univers du titre de la 3DS pour améliorer son rendu sur Switch 2 et en profiter pour intégrer de nouveaux mini-jeux. On ne va pas se mentir, le graphisme nous semble encore paresseux pour le moment et on demande à voir un peu plus pour se réjouir de cette remasterisation. Mais fort heureusement l'histoire est à la hauteur. Il n'empêche, on aurait aimé un peu plus d'efforts de la part de l'éditeur.En revanche, du côté de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, cela s'annonce nettement plus enthousiasmant, graphiquement parlant. Le jeu narre l'histoire de Cloud dans sa guerre contre la compagnie Shinra. Le jeu inclut un nouvel arc nommé FF7R EPISODE INTERmission, centré sur une Shinobi en mission d'infiltration Yuffie Kisaragi.