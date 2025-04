[Rumeur] Les jeux GameCube arriveraient sur Switch Online après le lancement de la Switch 2

J'ai entendu dire que la GameCube arriverait sur Nintendo Switch Online. C'est une simple question de "quand", pas de "si".

Nintendo Switch 2 Direct Predictions: 3D Mario, Launch Day, MAJOR 3rd Party Reveals & More (ft. MVG)

Une attente de longue date

Une compatibilité double console en vue ?

Et si la GameCube faisait bientôt son grand retour via le service Nintendo Switch Online ? Selon le bien informé Nate the Hate, cette arrivée ne serait plus qu'une question de temps. Dans son dernier podcast, l'insider évoque avec assurance l'arrivée prochaine des jeux GameCube dans l'offre rétro de Nintendo, sans pouvoir garantir une annonce dès le Nintendo Direct de ce 2 avril. Il estime néanmoins que c'est "très probable".Voici ses propos :Vous pourrez l'entendre faire cette déclaration dans son dernier podcast disponible sur YouTube :Depuis l'ouverture du service Nintendo Switch Online en 2019 avec les jeux NES, les ajouts successifs de la Super Nintendo, de la Nintendo 64, de la Game Boy et de la GBA ont donné aux joueurs l'espoir de voir la GameCube rejoindre un jour le catalogue. Jusqu'ici, Nintendo s'était contenté de portages isolés comme Super Mario Sunshine via la compilation anniversaire Super Mario 3D All-Stars. Mais jamais de réelle intégration dans le NSO. C'était donc semble-t-il un problème de puissance de la Switch pour émuler les jeux GameCube.Si l'on en croit Nate the Hate, l'intégration des jeux GameCube serait prévue dans l'année de lancement de la Switch 2. Et comme souvent avec Nintendo, cela pourrait coïncider avec une roadmap plus large du service en 2025, voire avec la sortie d'un pad GameCube modernisé, dont un dépôt à la FCC en mars dernier alimente déjà les spéculations.Le flou subsiste quant à la plateforme exacte qui accueillerait ces jeux : uniquement sur Switch 2 ou aussi sur la Switch actuelle ? Vu la probable rétrocompatibilité de la nouvelle console, on peut imaginer que l'application GameCube NSO serait disponible sur les deux machines. Reste à savoir comment, mais il faut aussi donner un peu de matière au NSO sur Switch 2 pour inciter les joueurs à s'équiper de la nouvelle génération sans trop attendre. Et la perspective de jouer à certains classiques de la GameCube pourrait bien être un super argument !En effet, la GameCube regorge de titres cultes que les joueurs aimeraient retrouver facilement sur la console virtuelle de leur console : on pense à F-Zero GX, Luigi's Mansion, la trilogie Metroid Prime… de quoi alimenter la nostalgie et renforcer l'attractivité du service NSO, notamment dans sa formule Expansion Pack.