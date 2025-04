[Nintendo Direct] Avec Mario Kart World, la Switch 2 aura son Mario Kart en monde ouvert !

Mario Kart World - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le mode survie : la course, tout le temps !

Galerie images





















Le mode balade et l’exploration d’un nouveau monde

Galerie images





















La fin des circuits classiques ? Non, non, le mode Grand Prix est là !

Galerie images













Galerie images





































De nouvelles mécaniques de gameplay uniques

Galerie images

























Galerie images









Une personnalisation plus poussée

Galerie images













Pour plus d’infos, rendez-vous le 17 avril !

Mario Kart : fer de lance de la Nintendo Switch 2

En rupture totale avec tout ce qui s’est vu précédemment dans la franchise, Mario Kart World parvient à faire évoluer une formule que l’on pense constamment à bout de souffle, et ça semble marcher plutôt bien ! L’évolution la plus importante reste naturellement le tournant du monde ouvert, dans l’esprit de ce que proposent Forza Horizon et The Crew: Motorfest, à la sauce Mario Kart !A lire aussi : [Nintendo Direct] Kirby Air Riders arrive 22 ans après le précédent opus sur GameCube Cette nouvelle itération pour la franchise se traduit par l’arrivée de 2 modes de jeu :Le mode “Survie”Le mode “Balade”En plus de ces derniers, il reste un mode plus conventionnel : le mode Grand Prix !La principale évolution au niveau des modes de jeu de ce nouvel opus, c’est le mode survie ! En effet, si le mode Grand Prix vous propose de faire la course sur ces circuits conventionnels, le mode survie vous propose une expérience de la course radicalement différente.En effet, celle-ci est plus comparable à Forza et The Crew dans l’idée, en vous proposant de faire la course sur des portions du monde ouvert, avec des checkpoint délimitant la zone de course. Cependant, la grande nouveauté apportée par ce mode survie à cette franchise déjà connue, c’est l’implémentation d’un système d’élimination selon la place à laquelle vous vous trouvez au moment de passer le checkpoint.Si vous avez plutôt envie de vous poser tranquillement sur votre canapé sans trop vous prendre la tête, un second mode existe : le mode balade, donnant tout son sens à ce nouveau monde ouvert. En effet, à nouveau de la même façon que ce que propose la concurrence, vous pouvez tout aussi bien prendre votre kart pour vous explorer et profiter du vaste monde ouvert proposé par le jeu.Au-delà de la simple découverte du monde ouvert, il vous est aussi possible de vous balader entre amis ou encore de profiter du mode photo pour explorer les abords des circuits ou des différents biomes proposés. Là aussi, c’est un système comparable à Forza et The Crew.Si la nature du monde ouvert peut faire peur de prime abord, cela ne sonne pour autant pas le glas des courses conventionnelles. En effet, le principe fondamental du jeu reste toujours le même : faire la course sur des tracés innovants et avec des objets en prime (bien que ces derniers restent aussi présents dans les autres modes). Il restera donc possible de prendre part à des coupes, correspondant à des successions de 4 circuits. Rien de nouveau à ce niveau là en somme.En revanche, l’innovation majeure apportée à ce mode de jeu, c’est que la course ne s’arrête plus à vos performances sur une manche ! En effet, entre les courses, le temps que vous prenez pour aller d’une course à l’autre compte lui aussi dans le classement final. Dans l’idée, c’est assez comparable au Rallye, où le temps entre chaque spéciale peut vous pénaliser. Ici, ce temps pris pour vous rendre d’un circuit à un autre aura une importance dans le classement final !Néanmoins, c’est là la seule différence notable avec ce que proposait la franchise jusqu’ici, les circuits restant de nature similaire, à l’instar d’un circuit Mario mélengeant les versions SNES et WiiU ou encore d’un Château de Peach rappelant cette fois les versions Nintendo 64, 3DS et Switch du tracé. On notera d’ailleurs la présence d’un circuit faisant référence à New Donk City, dans Super Mario Odyssey, ou encore au stage du tout premier Donkey Kong.On notera d’ailleurs à ce titre la présence de certains décors connus de la licence. On a pu noter, entre autres, la présence de :- Jungle Dino Dino (Gamecube)- Montagne Donkey Kong (DS)- Bateau volant (DS)- Sous Maskass (3DS)Au-delà de ce changement majeur, d’autres nouveautés vont s’ajouter au gameplay du jeu. Tout d’abord, comme le laissaient penser les analyses du premier trailer d’annonce de la Switch 2, les courses se dérouleront désormais avec 24 participants, soit le double de ce que proposait la franchise jusque-là.Au-delà de cet aspect numérique, le jeu se dote également de nouvelles mécaniques. Tout d’abord, il sera possible de rebondir sur les murs, un peu comme dans un jeu de plateforme, ce qui octroie un boost de vitesse comparable à celui conféré par un saut réussi. Il vous sera aussi possible de glisser sur des rampes et autres rebords, à la façon d’un Tony Hawk Pro Skater.En plus de cela, les mécaniques de gameplay précédentes telles que l’antigravité ou le deltaplane restent présentent. En revanche, cela reste à confirmer pour les portions sous-marines, qui pourraient laisser leur place à un mode jet-ski. On ajoutera enfin une mécanique un peu surprenante : la possibilité d'incarner un camion. Cela se limitera-t-il uniquement au camion ? Y-aura t-il possibilité d'incarner d'autres objets ? Rien n'est moins sûr.Au niveau des objets justement, les doubles boites resteront de mise ! On a également pu noter le retour du Maxi Champignon, présent sur Wii, ou encore l'arrivée de marteau, à lancer à moyenne distance, d'une boite "?" de pièces et d'un objet lié à Kamek, dont l'animation est comparable à celle d'un Boo ou d'un Bloops venant vous tourmenter. Malheureusement, le trailer ne nous permet pas de connaître l'effet lié à cet objet.En plus de ces nombreuses nouveautés, le jeu va se doter de nouveaux modes de personnalisation de vos personnages. Il sera désormais possible de changer de couvre-chef ou encore de tenue. Cela dit, il ne semble pas que cela concerne également les karts, qui pourraient donc rester sur un format classique permettant uniquement de sélectionner votre véhicule, vos roues et votre deltaplane.En revanche, il convient de souligner un aspect important : la personnalisation de votre personnage serait à différencier de celle de votre kart et correspond davantage à des assets prédéfinis. On peut voir dans le trailer les personnages se transformer durant les courses en ramassant des burgers. Cet aspect reste assez difficilement lisible et il faudra attendre un peu pour en savoir plus.A noter qu’au-delà de ces aspects cosmétiques, de nouveaux personnages ont pu être aperçus dans la présentation, tels que les frères marteaux, Carrotin, ou encore une vache faisant référence à la célèbre course “Praire Meuh-Meuh”.Autant de nouveautés d’un coup, c’est assez intrigant. Ce qui est sûr, c’est que ce nouvel opus nous intrigue beaucoup car il ouvre une nouvelle voie d’évolution pour la franchise, très inattendue.Si vous voulez en savoir plus, il faudra donc se connecter sur les réseaux de Nintendo le 17 avril, à 15h heure française, pour une présentation dédiée au titre.Tout comme la Nintendo Switch 2, sur laquelle nous avons déjà réalisé une news détaillée , Mario Kart World sortira le 5 juin 2025, pour la somme de 79,89 € en numérique et 89,99 € en physique, d’après les prix affichés sur le Nintendo Store. A noter que le jeu sera disponible avec une édition spéciale de la Nintendo Switch 2, affichée à 509,99 €, au lieu de 469,99 € pour la console seule, le jeu revenant donc à un tarif de “seulement” 39,99 €.