[Nintendo Direct] Une application payante pour découvrir les entrailles de la Switch 2

Le prix de vente de cette application marginale et originale n'est pas connu, mais elle sera disponible au lancement de la machine, le 5 juin prochain, sur l'eShop de la Switch 2.



Le fabricant voulait proposer une manière ludique de découvrir tout ce qui rend la Switch 2 si unique : avec son lot de mini-jeux et d'interactions variées, on comprend mieux le fonctionnement du mode souris, la meilleure fiabilité des vibrations HD, bref l'idée c'est d'"apprendre à connaître sa nouvelle console de fond en comble d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée autrement".

On ne l'a pas vue venir, cette application : Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera une application payante disponible sur l'eShop le 5 juin 2025 dans laquelle on pourra en apprendre plus sur ce que propose la Switch 2. Une sorte de guide des fonctionnalités, que Nintendo a eu la drôle d'idée de vendre. On risque d'en parler longtemps.Nintendo Switch 2 Welcome Tour est pourtant une bonne idée dans le fond : le but est de permettre de découvrir toutes les fonctionnalités de la console, de manière ludique, comme en témoigne cette sélection de captures du jeu :