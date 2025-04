[Nintendo Direct] Une première salve de gros titres Switch 2 en provenance des éditeurs tiers

On attendait quelques titres et nous ne sommes pas déçus car la plupart des grands éditeurs ont répondu présents pour apporter avec le faire-part de naissance de la Switch 2 quelques gros titres de leurs catalogues respectifs.





On notera que nous avons vu très peu de jeux à destination du jeune public, les jeunes adultes et les grands adolescents étaient clairement courtisés dans cette première salve.





Elden Ring Tarnished Edition

On commence par Elden Ring Tarnished Edition, qui sera un bon maître étalon pour juger de la puissance de la console Nintendo et des possibilités d'optimisations. Un titre exclusif à la Switch 2 car clairement impossible à porter sur la première Switch. Cette édition inclut le jeu de base, l'extension Shadow of the Erdtree, et une fonction de personnalisation d'apparence pour Torrent. Le jeu est un gros hit de l'année 2024, à ne manquer sous aucun prétexte.

ELDEN RING arrive sur Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube Hadès II Poursuivons par Hadès II, un roguelike d'action-RPG développé et publié par le studio américain Supergiant Games. Si les images sont bien celles tournant sur Switch 2, on peut vraiment dire que le saut graphique et la puissance des couleurs ont passé un vrai cap ! Un très grand hit pour les fans qui auront ainsi grand plaisir à y jouer en mode nomade.





Hades 2 - Nintendo Switch 2 Trailer | Nintendo Switch 2 Direct Retrouvez la vidéo sur YouTube

Street Fighter 6

Si pour le moment la Switch 2 n'a pas montré le moindre bout d'un quelconque Super Smash Bros spécifique, c'est Capcom qui se charge d'alimenter la soif de bagarre des amateurs de jeux de baston, avec un portage (et pas des moindres) : celui de Street Fighter 6. Une édition qui profitera de quelques modes spécifiques à la Switch 2, la compatibilité avec les amiibo (dont 3 nouveaux au design de combattants du jeu) et l'intégration de 26 combattants dans 20 niveaux. Cette édition correspond en fait à Street Fighters 6 Years 1-2 Fighters Edition, qui débarquera le jour du lancement de la console, soit le 5 juin 2025.









[ES] Street Fighter 6 - Announce Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Daemon X MAchina Titanic Scion

On l'espérait après un premier opus sorti en 2019, ayant de bons ingrédients mais dont le résultat final restait un peu bancal, la franchise Daemon X Machina va se voir proposer une seconde chance pour cette fois, on l'espère, nous donner un titre de grande qualité plus abouti. Le jeu est actuellement en cours de portage sur Switch 2 et devrait sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam, pour une sortie prévue le 5 septembre 2025. Marvelous Europe croit beaucoup en ce titre.





Combattant à bord de votre Arsenal personnalisé, vous allez rejoindre les Reclaimers contre les forces de l'Axiom, ces derniers souhaitant la destruction de l'humanité. Combats de boss impressionnants, affrontements dans les airs et sur terre, monde ouvert, récupérez les armes et les équipements de vos adversaires pour améliorer vos compétences et vos possibilités de destruction sur le champ de bataille. Vous pouvez jouer seul ou à deux en ligne, le jeu a été créé et produit par Kenichiro Tsukuda et bénéficie d'un magnifique design par le travail de Shoji Kawamori.





Plusieurs éditions sont prévues sur toutes les plateformes, uniquement en version dématérialisée (le jeu doit être bien lourd et les cartouches pour la Switch 2 économiquement pas assez rentables pour de gros titres). L'édition standard sera à 69,99 €, l'édition Digital Deluxe incluant le jeu et un pack d’extension DLC avec des personnalisations pour votre Arsenal ainsi qu'un nouveau contenu scénaristique est affichée à 89,99 €. On ne sait pas encore si l'édition Super Digital Deluxe, comprenant le jeu + le pack d’extension DLC, une bande-son et un livre d’art, le tout en version numérique au tarif de 99,99 € sera également de la partie. Les précommandes devraient être lancées dans les prochains jours.

DAEMON X MACHINA: Titanic Scion arrive sur Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube