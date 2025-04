[Nintendo Direct] Switch 2 : ce qu’il faut retenir des fonctionnalitées dévoilées par Nintendo

Nintendo parle d'abord de logiciel

Avec la nouvelle fonctionnalité en ligne GameChat, jouez et parlez ensemble comme si tout le monde était réuni dans la même pièce, et ce peu importe la distance qui vous sépare. Qu'il s'agisse de partager une victoire ou simplement de se saluer, GameChat donne l'impression que des amis en ligne aux quatre coins du monde sont côte à côte sur le même canapé. Avec GameChat, il est possible de démarrer une discussion vocale entre amis à tout moment en appuyant sur le bouton C du Joy-Con 2 droit. Le micro intégré à la console peut être utilisé pour prendre part, sans interrompre sa partie, à des discussions qui peuvent réunir jusqu'à 12 personnes en ligne. Jusqu'à quatre personnes peuvent partager leur écran, et si elles connectent une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), elles peuvent également discuter en vidéo afin de se voir à l'écran pendant que tout le monde s'encourage, s'exclame et rit en jouant. Des personnes supplémentaires peuvent se joindre à la conversation, mais en audio uniquement.

Avec GameShare, une nouvelle fonctionnalité de la Nintendo Switch 2, il est possible de partager un jeu et de jouer à plusieurs même si les autres personnes ne disposent pas d'un exemplaire du jeu. Si une personne dispose d'une Nintendo Switch 2 et d'un jeu compatible avec GameShare, elle peut temporairement inviter d'autres personnes à jouer avec elle en mode sans-fil local avec leur console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch. Entre plusieurs Nintendo Switch 2, GameShare peut également être utilisé avec GameChat pour jouer en ligne, afin que tout le monde puisse discuter en ligne tout en jouant ensemble au même jeu.

C’est un véritable saut générationnel que Nintendo a dévoilé aujourd’hui lors du Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 2. Attendue depuis des mois pour ne pas dire des années , la remplaçante de la Switch première du nom sortira le 5 juin 2025 , et elle s’annonce pleine de surprises dévoilées aujourd'hui, aussi bien en termes de design que de fonctionnalités inédites.Parmi les ajouts les plus marquants, on note l’introduction du GameChat, un système de chat vocal intégré directement à la console, activable via le bouton C du nouveau Joy-Con droit . Grâce à un micro intégré dans la console (et non dans les manettes), il devient possible de parler avec ses amis en jeu, même à distance et dans un environnement bruyant, avec un traitement du son pour supprimer les bruits de fond. Le tout fonctionne également en mode portable donc.GameChat va même plus loin avec un système de partage d’écran, permettant de voir ce que jouent vos amis, et d'étendre leur jeu sur votre propre écran. Mieux encore : vous pourrez discuter même si vous ne jouez pas au même titre. La promesse est claire : "jouez ensemble, où vous voulez, quand vous voulez".Ajoutons la disponibilité dès le lancement de la console d'une caméra USB qui permettra de jouer comme si on était dans la même pièce, notamment dans certains jeux comme Super Mario Party Jamboree qui bénéficiera d'une mise à jour payante pour s'enrichir de nouveaux modes et mieux tirer parti des fonctionnalités hardware de la Switch 2. On en reparlera dans une news dédiée.Pour en savoir plus sur GameChat, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo . Mais voici une présentation officielle de la fonctionnalité :Les nouveaux Joy-Con, aimantés à la console pour une fixation simplifiée, arborent des sticks plus gros, des boutons SL et SR élargis, et une ergonomie repensée. Le Joy-Con droit introduit le fameux bouton C dédié à GameChat, tandis que certains jeux tireront parti d’un mode souris inédit Cela fait quelques semaines que la rumeur était plus ou moins confirmée, mais la précision permise par le contrôle de type souris dans certains types de gameplay comme les jeux de golf ou de stratégie, mais également de Metroid Prime 4: Beyond dans le genre FPS, devrait apporter beaucoup en termes de gameplay. C'est si malin !L’écran de la Switch 2 affiche 7,9 pouces de diagonale (contre 6,2 sur la Switch classique), tout en conservant la même épaisseur : 13,9 mm. Il offre une résolution 1080p, avec des couleurs vives, le support du HDR, un contraste accentué, et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 images par seconde.Rendez-vous compte : 120 images par seconde, ça va rendre les animations tellement fluides qu'on se croira dans un film. Le tout sera accompagné d’un son 3D spatial, plus naturel et immersif, avec un rendu audio amélioré. Bref, que du bon !Le nouveau dock est compatible 4K et HDR en mode TV, avec un ventilateur intégré pour une meilleure dissipation thermique. La mémoire interne grimpe à 256 Go, et l’extension se fera via des cartes microSD Express, non compatibles avec celles de la Switch actuelle. Là encore, beaucoup de soin a été apporté à la conception de ces éléments, en exploitant une technologie robuste et fiable pour garantir une vitesse de chargement en phase avec les attentes de la machine !La nouvelle manette Pro accueille quant à elle deux nouveaux boutons (GL et GR), ainsi qu’ une prise jack audio très attendue qui avait fait l'objet de rumeurs cette semaine. Les fans peuvent déjà en découvrir les détails sur le nouveau site officiel de la Switch 2 , où une rubrique spéciale donne aussi la parole aux développeurs — pour l'instant uniquement sur le site américain Pour permettre aux joueurs de découvrir tous les petits secrets de la Switch 2, un jeu-app nommé Nintendo Switch 2 Welcome Tour proposera une découverte ludique des nouveautés de la console, en version numérique... payante — vraiment, Nintendo, vraiment ?Enfin, on conclut le tour d'horizon des nouveautés liées à la Switch 2 avec le système GameShare qui permettra à deux possesseurs de Switch 2 de jouer ensemble à un jeu, même si un seul l’a acheté — à condition que le titre soit compatible avec cette fonction.Nintendo explique :Pour en savoir plus sur GameShare, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo