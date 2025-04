Le son du bouton C se dévoile et Internet pense au retour de Miiverse

Nintendo has teased Switch 2's new C button ahead of the Direct tomorrow https://t.co/4SyXfifn56 pic.twitter.com/DAKZXPJnGC — Nintendo Everything (@NinEverything) April 1, 2025

Le Nintendo Direct de demain durera une heure, et une partie de cette présentation devrait nous permettre de mieux comprendre les nouveautés liées à la prochaine génération de console de Nintendo. Le bouton C apparu sur le Joy-Con droit fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours comme d'ailleurs dans cette news parue sur PN ce week-end, et Nintendo s'amuse avec cette nouveauté dans un clip diffusé dans l'application Nintendo Today que Nintendo Everything a partagé sur Twitter :Ce petit clip nous permet en effet d'entendre un son lorsque le joueur appuie sur ce fameux bouton. A quoi vous fait-il penser ? Plus d'un a eu le réflexe Miiverse en entendant le petit son proposé par Nintendo. On ne sait pas trop si c'est à Miiverse qu'il faut penser, mais il faut reconnaitre que ce son rappelle un bavardage virtuel comme le feraient les Mii.Les Mii... on les avait presque oubliés, mais Tomodachi Life et avant lui le rôle du Mii dans la visite du Musée Nintendo nous rappellent ô combien cette invention est au coeur de la communauté telle que l'entend Nintendo. Il est donc possible qu'en effet, ce son soit le signe d'un réseau social à la sauce Nintendo, revu et corrigé pour ce milieu des années 2020.Qu'en dites-vous ? Que vous inspire ce son ? Le clip est-il disponible dans votre application Nintendo Today ? Nous, rien, comme si Nintendo savait qu'on allait immédiatement partager toute information reçue via cette application officielle !Une chose est sûre : on sera fidèle au poste dès demain, pour dans la foulée du Nintendo Direct vous abreuver en actualités sur PN pour tout savoir de ce que nous réserve la Nintendo Switch 2 ! Une annonce de nouvelle console, répétons-le, c'est un événement qui n'arrive qu'une fois par décennie. Et pour Nintendo : c'est demain !!!Source : Nintendo Today via Nintendo Everything.