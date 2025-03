Nintendo Switch 2 : À quoi s’attendre avec le bouton « C » ?

Le bouton C, pressenti dans une rumeur de janvier dernier puis oublié depuis, se rappelle à notre bon souvenir grâce à une photo du Joy-Con droit parue dans la fiche descriptive de la nouvelle application mobile Nintendo Today, disponible gratuitement sur AppStore et Google Play.Le 16 janvier dernier, Nintendo avait dévoilé via une courte vidéo à quoi ressemblerait la future Nintendo Switch 2 , accompagnée d’un probable nouveau Mario Kart. Au cours de la vidéo, nous avons pu constater que la nouvelle génération de Nintendo Switch serait légèrement plus grande mais attardons-nous aujourd'hui sur les Joy-Cons présentés à cette occasion, et plus particulièrement au Joy-Con droit.Le positionnement des boutons de ce dernier est identique en tout point hormis l’ajout d’un mystérieux bouton carré sous le Menu Home. Nous avions déjà eu l’occasion d’apercevoir ce bouton sur différents brevets publiés de temps à autres par Nintendo mais sans en connaître l’utilité.Ce mercredi 28 mars, au cours d’un Nintendo Direct que l’on attendait pas vraiment, Shigeru Miyamoto en personne a présenté en personne une nouvelle application mobile nommée Nintendo Today! Cette application a pour objectif de partager «Directly» avec la communauté les dernières nouvelles en provenance de Big N. Mais une chose a retenu l’attention de nombreuses personnes, il fallait alors en effet s’attarder sur l’une des captures d’écran la présentant sur les boutiques d’applications.En effet, comme vous le voir sur les deux images ci-dessous et de manière plus proche sur la deuxième, vous verrez alors que le fameux bouton carré s’est offert un « C ». Bien évidemment, il faudra sans doute attendre le Nintendo Direct dédié pour en savoir plus mais d’ici là nous pouvons peut-être spéculer légèrement.Le bouton « C » existait déjà sur des précédentes générations de consoles Nintendo, mais son emplacement semble être peu propice à certaines utilisation de gameplay. Peut-être un bouton lié à de la diffusion d’images ou vidéos en direct sur un Internet ? Peu probable vu que le bouton de Capture existe déjà sur le Joy-Con gauche. Une fonction de chat vocal ? Un micro aurait été plus pertinent comme icône.Ou bien peut-être serais-ce lié à une toute nouvelle fonctionnalité liée à la Nintendo Switch 2 comme Nintendo sait si bien nous surprendre au fil des générations avec par exemple, le StreetPass sur Nintendo 3DS ou encore Miiverse sur Wii U.Qu’en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires.Dans tous les cas, réponse la semaine prochaine lors du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 que nous attendons tous.