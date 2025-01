[Officiel] Nintendo dévoile le hardware de la Switch 2 et les premières images du nouveau Mario Kart !

Nintendo annonce la Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Présentation de la console

La Nintendo Switch 2 permet de jouer aux titres exclusifs à la Nintendo Switch 2 ainsi qu'aux versions physiques et numériques de titres Nintendo Switch. Certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Des détails seront communiqués ultérieurement sur le site web de Nintendo.

Les premières images de Mario Kart 9

Un Nintendo Direct annoncé le 2 avril 2025

Nintendo Switch 2 Expérience : un événement à Paris

La rumeur indiquait que ce jeudi 16 janvier serait le jour, mais on n'y croyait plus : et pourtant, Nintendo France vient de mettre en ligne la première bande-annonce officielle de présentation de sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2.Nintendo a également ouvert une page de présentation du successeur de la Nintendo Switch avec les infos présentées dans la vidéo qu'on vous détaille ci-dessous.Nous allons compléter cette news dans les minutes qui viennent avec le détail de ce que nous propose cette vidéo.La rumeur prédisait une annonce liée au hardware, et c'est globalement plutôt le cas avec une vidéo qui nous montre une Switch qui prend du volume, des Joy-Cons qui se transforment, histoire de montrer qu'on fait bien évoluer la Switch en Switch 2.Le message est clair : c'est une évolution plus qu'une révolution, mais on aura certainement l'occasion de revenir sur le fait que la Switch en elle-même était suffisamment révolutionnaire et aboutie pour dire que sur cette génération, peut-être arriverons-nous à nous "contenter" d'une belle évolution.Et comme belle évolution, on est bien servi : une console plus grande, avec la possibilité de jouer aux jeux Switch de la 1e génération et aux jeux de la Switch 2. Et surtout de nouveaux Joy-Cons avec le système de connexion magnétique. Les leaks de ces dernières semaines, qui nous avaient permis de bien saisir la forme générale de la console, étaient donc corrects.Une information rappelée est la rétro-compatibilité de la Switch 2 avec le catalogue de la Switch 1 :Nintendo précise toutefois que certains jeux pourraient ne pas être compatibles avec la Switch 2 :Dans une seconde partie de la vidéo, Nintendo nous dévoile les toutes premières images de son prochain Mario Kart, lui aussi pressenti comme jeu de lancement de la nouvelle console. Après tout, cela fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de vrai nouveau Mario Kart, et donc c'est une superbe nouvelle de retrouver Mario & friends dans un nouveau jeu de course. Les graphismes sont agréables, fluides, et on n'en attendait pas moins dans une bande-annonce de révélation.Regardez bien les images pour comprendre qu'on semble être sur des pistes toujours aussi larges, avec aussi, évidemment, un nouvel item déjà repéré sur certaines images !A la fin de la vidéo, Nintendo annonce un Nintendo Direct. La date indiquée est le 2 avril 2025, une date qui nous semble terriblement éloignée et qui augure peut-être d'un calendrier de sortie pour la console à un peu plus tard dans l'année. On laissera le moulin de la rumeur nous alimenter en dates potentielles dans les semaines à venir.Avec la Nintendo Switch 2 Experience, Nintendo renoue avec son événement immense au Grand Palais à Paris : du 4 au 6 avril 2025, il sera possible de découvrir la nouvelle console dans des conditions exceptionnelles.Les pré-inscriptions seront possibles depuis cette page du site officiel. Un tirage au sort permettra aux plus chanceux de découvrir la console en avant-première à l'occasion de cette Nintendo Switch 2 Experience à Paris. La France sera nettement privilégiée par rapport aux autres pays : au Royaume-Uni, l'Expérience est annoncée du 11 au 13 avril, puis en Allemagne, l'Expérience aura lieu du 25 au 27 avril à Berlin. Madrid fermera le bal fin mai avec une dernière journée le 1e juin 2025.Maintenant que les présentations sont faites, il nous tarde d'en savoir plus sur le catalogue de lancement de cette machine, sur sa date de sortie, car pour l'instant, Nintendo ne nous parle que de 2025 sans aucune autre précision. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord pour parler de la Switch 2, officiellement présentée désormais, avec notre communauté : on est bientôt 1000, rejoignez-nous !Merci à Terkyou, Yoruji et notre communauté pour la compilation très rapide de plein de petits détails qui ont nourri cette news historique : ça y est, la Switch 2 est officiellement présentée !