Nintendo Switch 2 : ses Joy-Cons révèlent de possibles surprises techniques

Des Joy-Cons au rôle de souris optique ?

Une conception pensée pour la polyvalence

Un bouton sans nom, mais plein de mystères

Une attente encore pleine de questions

Avec l’annonce désormais officielle de la Nintendo Switch 2 , les Joy-Cons ont joué pleinement leur rôle grâce à des innovations techniques inattendues — du moins pour quiconque avait réussi à se décrocher des rumeurs ces derniers jours.Entre une potentielle fonctionnalité « souris » intrigante et un mystérieux bouton supplémentaire, ces manettes s’imposent comme des accessoires un peu plus curieux qu'on pourrait le penser de prime abord. Quelques heures après la présentation de la nouvelle Nintendo Switch 2, voici tout ce que nous avons appris et aussi imaginé !La révélation la plus marquante est sans doute l’intégration d’un capteur optique dans les deux Joy-Cons. Ce capteur, situé à la base de chaque manette, semble permettre de les utiliser comme de véritables souris bien que Nintendo se soit gardé de montrer quoi que ce soit qui puisse le confirmer.Pour autant, les visuels montrent les Joy-Cons glissant à plat sur une surface rigide, avec des pads intégrés pour améliorer leur stabilité et leur fluidité de mouvement. Cet accessoire, qui ira certainement de paire avec les dragonnes, permettra de donner du volume à chacun des Joy-Cons, et donc une stabilité pour pouvoir les faire tenir droit sur une table... à la manière d'une souris.On est super enthousiaste face à cette possibilité. En effet, une telle fonctionnalité ouvre la voie à des possibilités inédites pour une console, notamment dans les jeux de stratégie ou les simulateurs, où la précision du pointeur est essentielle. Imaginez naviguer dans un jeu à la manière d’un joueur PC, mais avec un Joy-Con sous vos doigts ! Toutefois, on se pose quelques questions quant à l’ergonomie et au confort d’utilisation pour des sessions de jeu prolongées. Les Joy-Cons, malgré leur design plus robuste, restent assez compacts, et c'est un constat qu'on avait déjà fait — et dont on avait un peu souffert, avec la première Switch.Outre ces nouveautés, le design des Joy-Cons a été subtilement revu. Les boutons SL et SR, intégrés dans les straps, sont désormais affleurants, tandis que la base magnétique des manettes facilite leur utilisation en mode souris. Ainsi dotés, les nouveaux Joy-Cons semblent prêts à offrir une expérience des plus polyvalentes.Le Joy-Con droit arbore un nouveau bouton carré positionné sous le bouton Home. Longtemps désigné par la rumeur comme le « bouton C » , ce dernier est pourtant dépourvu de toute inscription ou symbole dans les images officielles.Nintendo reste muet sur son utilité, mais plusieurs théories circulent : certains évoquent une fonctionnalité sociale, permettant d’accéder à un espace de chat vocal ou de partage d’écran. Ces spéculations restent à confirmer, peut-être lors du Nintendo Direct prévu en avril.Si ces innovations suscitent l’excitation, elles laissent aussi planer une part de mystère. Et c'est très bien : Nintendo reprend en main sa communication après plusieurs mois particulièrement compliqués qui nous ont permis d'avoir déjà pas mal d'informations sur la forme de la console.Nintendo n’a pas encore expliqué comment ces fonctionnalités s’intégreront dans les jeux — la grande inconnue de cette vidéo consacrée au hardware que Big N avait sans doute un peu hâte de nous présenter, ni confirmé leur utilité au-delà des menus ou de quelques titres spécifiques.Et vous, est-ce que ces nouveaux Joy-Cons vous enthousiasment autant que votre dévoué en préparant cette news 100% Nos-Cons de la Switch 2 ? Voyez-vous ces fonctionnalités comme un vrai plus ou une simple expérimentation, pour ne pas dire un simple gadget, de la part de Nintendo ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord . Soyez curieux d'en parler avec notre communauté, bientôt 1000 membres discutent passionnément de l'actualité Nintendo alors... pourquoi pas vous ?Sources : NintendoLife Polygon (et ici ), NintendoSoup (et ici)