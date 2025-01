[Rumeur] Le nouveau bouton-C pourrait être l'initiale de Campus

Cela faisait bien 36 heures qu'on n'avait pas eu de "rumeur" au sujet de la Switch 2 et cela vous manquait ? Aujourd'hui, c'est sur Reddit qu'on apprend que le code informatique de l'OS de la Switch et des kits de développement feraient mention d'une fonctionnalité appelée "Campus".D'après les internautes qui ont pris la parole sur Reddit, et cela vaut donc ce que ça vaut en cette période d'attente autour de la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2 aurait des fonctions de chat vocal de groupe et de communication en direct, baptisée "Campus".Les groupes permettront jusqu'à 12 joueurs de se retrouver dans la même conversation, et il sera possible de partager son écran. D'après les propos de ces internautes, on n'est pas du tout sur un environnement de type Miiverse ici, mais d'une communication facilitée depuis la console directement pour les joueurs entre eux : discuter, partager des captures écran, aider un joueur coincé dans son jeu en offrant une prise de contrôle temporaire de sa partie...Cela n'a évidemment pas été confirmé, est à prendre avec les pincettes de rigueur, en attendant que Nintendo nous présente, quand il jugera le moment opportun, sa nouvelle console : la relève d'une génération au succès phénoménal se profile, et cela demande bien un peu de préparation de la part de son fabricant !Source : Reddit via GameReactor