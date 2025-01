Mario Kart 9 sur Switch 2 : Ces détails qui nous interpellent

Nintendo annonce la Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cela aura duré seulement quelques secondes, une petite poignée, mais les premières images de ce qui semble être le nouveau Mario Kart, 11 ans après la sortie du vrai dernier opus sur Wii U en 2014, auront déjà permis de soulever certaines interrogations et observations qui sont loin de laisser de marbre les plus curieux d'entre nous.La première c'est le roaster de personnages présents dans la course. Si les rumeurs de ces dernières semaines laissaient présager une plus large ouverture aux autres licences Nintendo, après une première vague bienvenue sur les épisodes 8 (Zelda, Splatoon, Animal Crossing...). Pour l'instant et en l'attente d'informations nouvelles, nous en resterons aux personnages issus de la saga du plombier moustachu le plus célèbre de la planète.Ainsi, nous voyons déambuler avec plaisir Mario, Luigi, Bowser, Peach, Wario, Toad, Yoshi, Waluigi, Harmony, Daisy, ou encore Donkey Kong, dont vous pouvez retrouver le test de Country Return sur nos pages. D'ailleurs c'est le roi des singes qui a interpellé grand nombre de fans sur les réseaux à la suite de cette vidéo. En effet, malgré les microsecondes que durent les passages où DK est réellement visible à l'écran, il semblerait que le chara-design du personnage a évolué. Comme vous pouvez le voir, sa morphologie se rapproche désormais du design qu'on a vu de lui dans le film Super Mario Bros d'Illumination Entertainment.Cela ne serait d'ailleurs pas une première dans l'histoire du personnage, rappelez-vous, entre l'épisode Super Nintendo "Super Mario Kart" et Mario Kart 64, le modèle du personnage avait déjà évolué, passant de sa version dessinée sur borne d'arcade aux traits du personnage re-travaillé par Rare pour la trilogie Donkey Kong Country sur Super Nintendo au milieu des années 90. Encore une preuve de l'influence grandissante du succès incroyable du film pour la popularité du personnage qui revient en force, avec notamment l'ouverture récente de l'extension qui lui est consacrée au Super Nintendo World d'Universal Studios Osaka.Autre interrogation notable, le nombre de personnages jouables. En effet, lors de la toute première seconde de la démonstration, nous passons en vue de dessus, sur la ligne d'arrivée de la course, et sur le paddock nous pouvons observer non pas douze emplacements de départ des véhicules mais 24, soit... le double. Si clairement nous ne voyons pas ce nombre de concurrents à l'écran dans la vidéo de présentation, on peut clairement se poser la question du pourquoi ce nombre d'emplacement. En tout cas, avouons-le, cela serait un vrai beau... bordel, assez jouissif en multi en ligne.Enfin, quelques remarques... La première est le retour de véhicules variés et des motos. Nintendo choisit, pour le plaisir de tous, la continuité sur ce point là. Rien pour l'instant sur l'antigravité et les ailes volantes ou la possibilité de rouler sous l'eau.Par contre, le circuit présenté semble être dans la continuité de ce que nous a proposé Nintendo dans Mario Kart Tour. Ici nous voyons clairement un circuit inspiré d'environnements réels (Grand Canyon et route 66), assez large, et qui a l'air de varier son parcours. En effet, on commence par la partie "circuit" qui continue, mais qui va nous faire tourner dans une petite partie hors piste avant de rejoindre un semblant de route 66.Bref, si on ne sait encore vraiment rien de ce nouvel opus de Mario Kart, c'est vraiment chouette de pouvoir enfin se poser autant de questions après tant de temps d'attente pour un épisode inédit. Maintenant le meilleur est à venir avec les théories, questionnements avant un grand reveal qui théoriquement devrait avoir lieu lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025. Et vous, qu'attendez vous de cette épisode? Avez vous remarqué d'autres éléments à l'écran ? Mario Kart est de retour, lui souhaitant le même succès triomphal que MK8 Deluxe.