Test de Donkey Kong Country Returns HD : 15 ans après, toujours aussi bon

2025, l’année du singe

Des bananes et du fun pour tous

Si il a bien une chose qui marquera cette génération de console, c’est l’omniprésence des remakes et autres remasters. Parfois nécessaires pour faire profiter aux jeunes générations des titres marquants avec un gameplay et une réalisation remis au goût du jour, il faut avouer qu’ils consistent parfois uniquement en une simple opportunité commerciale.Si l’on se concentre sur les titres édités par Nintendo, cette pratique a donné des résultats assez variables, du remaster incontournable (en 2023,en 2024) au remake un peu feignant (en 2021,en 2024).C’est donc en terrain connu que l’on démarre. Pour les néophytes, il s’agit d’un platformer à défilement horizontal — à quelques rares exceptions, dans lequel Donkey Kong, accompagné de Diddy Kong, se lance à la recherche des précieuses bananes volées par la tribu Tiki Tak menée par le terrible Tiki Tong.En effet, ces Tikis utilisent leur pouvoir d’hypnose sur les animaux de l’île des Kong pour les manipuler et les contraindre à voler toutes les bananes : scénario d’horreur pour les primates. On incarne donc Donkey Kong, qui peut, grâce aux tonneaux estampillés DK, libérer Diddy afin qu’il vienne lui prêter main-forte. Diddy double votre nombre de cœurs et vous permet, grâce à son jetpack, de planer brièvement dans les airs.Sauter, rouler, souffler et cogner sont les principales actions à votre disposition pour franchir 8 mondes thématiques (plus un monde bonus à débloquer), représentant au total 80 niveaux.Allons droit au but : ce qui fait la force de DKCR, c’est avant tout son gameplay maîtrisé de bout en bout, la variété des situations rencontrées et un level design d’une intelligence rare. Il vous faudra quelques réflexes bien affûtés pour venir à bout de certains niveaux… Les plus anciens (ou plutôt, les plus nostalgiques) se rappelleront sans doute les passages où DK s’élance dans les souterrains à bord d’un wagonnet, façon train de la mine.Ces séquences sont de retour, enrichies de nouvelles phases aux commandes de Rambi le rhinocéros ou encore à bord d’un tonneau-fusée quelque peu capricieux. En véritable hommage à la trilogie originelle sur Super Nintendo, il faut une nouvelle fois saluer le travail du studio de développement original de la version Wii,, connu principalement pour leur travail sur une autre trilogie mythique :Le soin apporté à la bande originale du jeu est également à souligner, entre reprises des thèmes iconiques créés pour la SNES et nouvelles compositions, parfaitement en accord avec les mondes traversés et leurs environnements distincts : plage, jungle, usine ou encore volcan…Si l’on s’attarde sur le travail effectué par Forever Entertainment (visiblement spécialiste des remakes avec notamment Panzer Dragoon, Front Mission et The House of the Dead), c’est sans surprise sur Nintendo Switch que vous vivrez la meilleure expérience de DKCR, grâce à l’introduction de la HD : c’était bien là l’un des rares reproches que l’on pouvait faire aux versions Wii et 3DS.Il est vrai que le premier trailer, dévoilé lors du Nintendo Direct de juin 2024, n’était pas franchement convaincant, mais force est de constater que le résultat final est à la hauteur des attentes. On n’atteint certes pas encore la qualité graphique de Donkey Kong Tropical Freeze, sa suite directe, mais la comparaison, bien que logique, reste un peu déséquilibrée.Tropical Freeze a été développé à l’origine pour une console HD (la Wii U), ce qui permet d’afficher plus d’éléments et de détails à l’écran. Cependant, après avoir relancé la version Switch de Tropical Freeze, Returns HD n’a pas à rougir. Et même si les captures d’écran ne rendent pas forcément justice au jeu, c’est bien manette en main que le charme de cet épisode s’exprime pleinement.Donkey Kong Country Returns HD est sans doute l’un des meilleurs exemples de ce que Nintendo fait de mieux, en totale adéquation avec sa philosophie « Easy to beat, hard to master ». Returns HD s’adapte à tous les styles et niveaux de joueurs. Libre à chacun de placer le curseur où bon lui semble pour ajuster la difficulté. Dès le début de l’aventure, vous choisirez entre le mode Moderne et le mode Classique.Le mode Moderne vous accorde 3 cœurs (contre 2 en mode Classique) ainsi que divers objets à acheter dans la boutique de Cranky Kong, comme des cœurs supplémentaires, de l’invincibilité temporaire ou encore des ballons de sauvetage. Et si vraiment un niveau vous résiste, Super Kong peut le terminer à votre place. La difficulté est progressive et bien dosée en fonction des mondes traversés.Si les premiers mondes sont une vraie promenade de santé pour les joueurs expérimentés, il y a fort à parier que vous perdrez une poignée de vies dans le monde 8, à l’approche du boss final. On vous souhaite bon courage pour le dernier niveau de type “train de le mine” qui demande de bons réflexes et une dextérité à toute épreuve pour récupérer les lettres KONG si convoitées !Il serait dommage de s’arrêter aux crédits de fin car le contenu post-game est assez conséquent : lettres KONG et pièces de puzzle à collecter, mode chrono pour les adeptes de speedrun… Les plus pressés d’entre vous pourront finir le jeu en ligne droite en 6h à 8h, mais s’approcher du 100% vous prendra facilement 25h de jeu.C’est sans compter le mode co-op qui permet à deux joueurs en local de parcourir les niveaux en incarnant respectivement Donkey et Diddy Kong. En résumé, il y a de quoi faire et chacun y trouvera son compte. La rejouabilité sur ce type de titre est assez forte et il y a de bonnes chances que vous ne souhaitiez pas redémarrer le jeu pour découvrir tous les secrets de l’île des Kong.