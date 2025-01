Test de Paper Ghost Stories: Third Eye Open : visual horror

Voir les esprits…

... mais aussi les comprendre

Niveau gameplay, c’est simple à prendre en main. Le joystick permet de déplacer Ting dans des environnements en semi-2D (avec parfois une profondeur en fonction de l’angle de vue). Le bouton A est le bouton d’action, pour interagir avec l’environnement. Et comme souvent, le bouton X permet d’avoir accès au journal, récapitulant votre aventure, les objectifs, vous permettant de retrouver votre chemin. Certains mini-jeux vous demanderont un peu plus de gameplay, comme se cacher, faire la cuisine ou vos devoirs. Mais pas de panique : tout est indiqué à l’écran, que ce soit la touche à presser, le timing, etc.

La jeune Ting peut voir les esprits. Le jeu va suivre cinq années de son enfance, pendant lesquelles la jeune fille va devoir essayer de trouver sa place, tout en appréhendant son pouvoir, accompagnée de Xiu, jeune fantôme. Au-delà de l’aspect fantastique à tendance angoissante de ce titre, le propos est beaucoup plus universel : trouver sa place quand on est différent, quand on ne comprend pas le monde qui nous entoure. Cela se manifeste par la présence des fantômes, par le côté fantastique et l’incompréhension de Ting face à cette collision entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts.A travers cet univers, mais aussi les thèmes abordés, Paper Ghost Stories: Third Eye Open nous propose une exploration aussi bien du folklore malaisien que des thèmes de l’absence, du lien avec le surnaturel et de la construction de son identité à travers l’enfance et l’adolescence. Le style graphique, proche du visual novel, fait lui aussi appel à une certaine culture : celle du théâtre de papier, des représentations peintes et dessinées, jouant sur les personnages fixes, leurs expressions et la mise en scène.Le jeu est complexe. Non pas par son gameplay, mais par sa langue. Ne bénéficiant pas d’une traduction française, le titre est intégralement en anglais et certains passages nécessitent de bien connaître la langue pour saisir les subtilités et sous-entendus qui construisent l’intrigue. D’autant que c’est principalement à travers les mots que va se distiller l’horreur et l’atmosphère inquiétante des lieux et situations. Vos choix, à travers certains dialogues, vont aussi déterminer certaines de vos actions, ou du moins la perception des personnages.