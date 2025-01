Test de Ys Memoire : The Oath in Felghana, le portage correct d’un très bon jeu

Le remake d’un remake : pas de nouveautés sous le soleil

Nous y suivons les pérégrinations d’Adol Christin, un courageux jeune homme de 19 ans assoiffé d’aventures que nous contrôlons tout au long du jeu. Accompagné de son ami Dogi, son voyage le mène jusqu’à Felghana, la contrée natale de son acolyte. Cependant, à peine arrivés, les deux compagnons constatent qu’un mal étrange règne en ces lieux puisqu’ils sont subitement assaillis par des hordes de monstres. Ils devront donc découvrir ce qui se trame et quelle est l’implication des différents protagonistes rencontrés au fil de l’aventure.





Même si le scénario reste classique, ceux qui maîtrisent l’anglais pourront vite être happés par l’histoire notamment grâce au charisme des différents personnages.

Malgré la barrière de la langue, il est plutôt aisé de s’y retrouver. Le jeu est bien linéaire sans exploration en monde ouvert et avec quelques quêtes secondaires qui ne sont pas importantes vis-à-vis de l’intrigue. On peut donc aisément les passer.





Pour ce qui est des graphismes en 3D, les paysages sont beaux, colorés, très agréables à regarder, avec un style chibi concernant les personnages. Ce qui n’a absolument rien à voir avec la direction artistique du jeu de 1989. Cependant, il s’agit là d’un changement majeur qui a déjà été effectué en 2010 pour le remake sur PSP. Aucune autre amélioration de ce côté-là. Il s’agit plus d’un portage que d’une réelle nouveauté.

Un gameplay simple à prendre en main et des combats dynamiques

Et si on n’y parvient pas, c’est qu’il faut encore monter de niveau. Pour cela, pas de panique, les monstres réapparaissent en permanence lorsque l’on revient dans une zone nettoyée auparavant. Ça peut avoir son avantage comme son inconvénient. En effet, on est sûr de gagner de l’expérience cependant à force de tomber sur des hordes d’ennemis encore et encore sans répit, cela peut vite devenir lassant.



Pour finir, les monstres, avec leur côté chibi, ne sont pas vraiment effrayants mais le bestiaire est suffisamment varié pour rendre les combats intéressants.

Comme nous le disions plus haut, Ys Memoire : The Oath in Felghana reprend l’épopée du troisième titre de la grande saga des Ys : Wanderers From Ys.Et comme ce sont exactement les mêmes éditeurs pour les versions de 2010 et 2025, il est vraiment dommage qu’ils n’aient pas investi dans une traduction française du jeu. Malgré tout, le portage est très propre, agréable dans son gameplay et sans bugs.Les seules différences notables par rapport à la version précédente est que sur le Remaster de 2025, il existe des niveaux de difficultés en plus et on entend la voix d’Adol pour la toute première fois. Alors attention, il convient de nuancer. Le héros principal ne parle toujours pas. Il n’a aucune ligne de dialogue à lui.Sa voix a juste été ajoutée pour les combats que nous détaillerons plus bas. Il s’agit donc ni plus ni moins qu’une série d’onomatopées lorsque le héros frappe ses ennemis de diverses manières. Ce n’est certes pas un changement majeur, mais cela donne un peu plus de peps lors des batailles.Ys Memoire : The Oath in Felghana est un action RPG avec un gameplay simple et très facile à prendre en main car il n’y a pas énormément de touches à retenir. En effet, en plus d’avancer à un rythme soutenu, notre héros peut sauter, utiliser son épée, des sorts et des attaques spéciales.Une carte de Felghana est visible via le menu principal, nous montrant les différents villes et villages de la contrée mais sans forcément indiquer la route à suivre. Pour cela, il convient de lire les informations notées dans notre journal intime.Toute l’aventure se fait à pied pour Adol. Pour aller plus vite, nous avons la possibilité de voyager rapidement d’un lieu déjà visité à un autre grâce aux différents points de sauvegardes activés.Équipé d’une épée, d’un bouclier et d’une armure, notre héros se bat contre des hordes de monstres en temps réel. Ces batailles sont très dynamiques, agréables à regarder et très simples à prendre en main. En effet, le héros peut effectuer des attaques simples ou spéciales lorsque la jauge adéquate est pleine. Il peut également lancer des sorts acquis tout au long de l’aventure sous réserve d’avoir suffisamment de mana. On ne peut par contre, équiper qu’un seul sort à la fois. Pas de système de combos ni de visée cependant, Adol frappe l’ennemi qui se trouve devant lui.Chaque ennemi tué nous fait gagner de l’XP afin de monter de niveau et devenir plus fort encore. Les caractéristiques évoluent automatiquement, nous ne décidons de rien et il n’y a pas de système de points de compétences.Il est possible d’acquérir dans des coffres ou chez des marchands de nouveaux équipements et même de les améliorer auprès de forgerons, sous réserve de looter les ingrédients nécessaires bien sûr.En cas de mort face à un boss par exemple, nous avons la possibilité de réessayer et même de diminuer la difficulté si on est vraiment coincé.