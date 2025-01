Test de Little big adventure : entre nostalgie et redécouverte

Tout en nouveautés

Mais de quoi ça parle ?

L’intrigue est relativement classique surtout pour son époque. A tout cela s’ajoute une dimension écologique et sociétale, avec la planète à sauver de l’exploitation et les clones du Docteur à anéantir pour regagner un semblant de liberté et de libre arbitre. Vous disposez pour avancer de quelques pouvoirs, d’une balle magique et de quelques capacités qui vont se débloquer au fur et à mesure de votre progression.

Celles et ceux qui n’ont pas connu le jeu à sa sortie ne se rendront même pas forcément compte qu’il s’agit d’un remake d’un ancien jeu. En effet, Little Big Adventure propose une aventure résolument moderne, où tout à été revu : le graphisme, la bande son et même le gameplay pour rendre l’expérience de jeu accessible et fluide. Force est de constater que ça fonctionne bien. Outre quelques soucis techniques, probablement dus à la version Switch, le jeu tourne bien et reste particulièrement fluide.En effet, le titre souffre de quelques problèmes graphiques, notamment en version portable. La console peine par moment à afficher les textures, ramant sur certaines animations. Rien de vraiment handicapant, mais un défaut qui nous frustre un peu du fait du soin apporté à cette version.Pour le reste, on retrouve aussi toute la difficulté de l’époque : le début de cette histoire demande à ce que vous vous échappiez d’un complexe sécurisé, et vous n’aurez pas le droit à l’erreur sous peine de tout recommencer.Si le gameplay est probablement plus fluide qu’à l’époque et plus raccord avec la maniabilité de la Switch, on ne peut que constater l’évolution de nos façons de jouer. La difficulté est ici grande, la progression légèrement trop rapide et ce, dès le début. Cependant, de nombreuses fonctionnalités de l’époque s’en trouvent modifiées pour notre plus grand plaisir de jeu.Un bouton d’action unique, la possibilité de verrouiller sa cible avec la balle magique, tout cela contribue à rendre le jeu nettement plus moderne et accessible… mais engendre aussi quelques problèmes, notamment dans le calibrage du bouton action (qui vous fera parfois faire une action qui n’a aucun rapport au lieu de celle que vous attendez parce que vous cliquez trop tôt, trop tard ou à mauvaise distance selon ce que vous voulez faire).Globalement, l’histoire est assez simple. Vous jouez Twinsen qui vit sur une planète autrefois prospère. Seulement voilà, un scientifique avide de pouvoir vient s’installer et commence à changer le monde autour de lui, devenant le dictateur des lieux, imposant ses règles et ses contraintes à toute la population. Twinsen finit par se rebeller, se faire interner et c’est là que débute notre aventure.L’asile sert de premier niveau et de tutoriel à certaines mécaniques de jeu, vous permettant notamment de vous familiariser avec la fuite, les zones à explorer en évitant le regard des gardes, etc. Vous découvrez rapidement que votre fiancée, Zoé, finit par se faire arrêter pour vous avoir aidé et vous voilà à devoir sauver votre princesse !