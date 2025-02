Test de Totally Spies! - Cyber Mission : quand infiltration rime avec frustration !

Pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières aventures télévisées des Spies, les filles ont quitté Berverly Hills et Malibu afin de poursuivre leurs études à Singapour. Elles restent bien entendu associées au Woohp mais changent d'agent de liaison. Bye, bye Jerry qui a pris sa retraite mais veille de loin en tant que consultant, bonjour à sa fille Zerlina pour prendre la relève.

Singapour sera donc votre terrain de jeu, ou plutôt... votre couloir de jeu. Dans cette aventure, ne vous attendez pas à un environnement où vous pourrez déambuler librement puisque votre aventure consistera à parcourir des niveaux en vous faisant la plus discrète possible. L'infiltration est au cœur du gameplay ! Dissimulez-vous donc afin d'éviter d'être repérée par les différents agents, vigiles ou autres hommes de main.

Il vous faudra ainsi éviter au maximum toute confrontation, même si vous pouvez mettre quelques ennemis dans les vapes. Ainsi, chaque fille dispose de sa propre capacité et ce qui peut ainsi paraître une bonne idée se retrouve vite gâché par le gameplay. Le joueur ne contrôle pas LES Spies, mais UNE seule espionne à la fois, déplaçant ainsi Alex d'un point A à un point B. Entre les deux, il peut y avoir des obstacles à surmonter et des vigiles à éviter.



Une fois rendue à destination, vous devrez changer d'agent pour refaire le même trajet une seconde fois. Avec ces deux agents, vous pourrez bien souvent ouvrir la voie pour la suite du parcours, et parfois ouvrir un raccourci pour que la troisième vous rejoigne. Mais ça ne sera pas le cas à chaque fois et vous devrez parfois refaire le parcours une troisième fois.

Et si vous échouez à faire venir une Spie à destination, il faudra recommencer. Ce gameplay est une conséquence d'une possibilité offerte par le jeu : jouer les missions jusqu'à 3 joueurs ensemble. Ce qui encore une fois paraît être une bonne idée, se retrouve être une contrainte quand vous jouez seul. De plus, les niveaux reposent quasi exclusivement sur ce procédé permettant d'explorer 3 à 4 zones par niveau. D'ailleurs, en parlant d'exploration, sachez que le jeu ne vous permettra pas de revenir en arrière. Si vous avez raté un objet à collectionner, il vous faudra refaire tout le niveau ! Chose assez frustrante.

Il vient alors la tentation de jouer à plusieurs puisque le jeu le permet et qu’il donne l’impression d’avoir été réalisé dans un esprit multijoueurs, puis adapté en mode solo… Que nenni ! En jouant à plusieurs, chaque joueur se voit affecté à une des Spies au choix. Le jeu jongle alors entre plusieurs phases. Certaines où tout le monde peut jouer en même temps (pour se déplacer dans un espace), d’autres lors desquelles une seule fille au choix peut-être contrôlée. Un seul joueur peut donc jouer pendant ce moment-là. Il en va de même pour le dernier type de phase, où une partie du niveau se joue avec une espionne en particulier.



Ce concept peut même devenir une fausse bonne idée pour occuper les enfants car l’une des phases des Spies peut se révéler plus compliquée et donc plus longue tandis que les deux autres espionnes à l’arrêt ne jouent pas. C’est d’autant plus frustrant pour elles si leurs propres phases sont plus rapides et/ou plus faciles.